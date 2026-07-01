İzmir'in Menemen ilçesinde meydana gelen otluk alan yangınına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri geniş çaplı müdahale gerçekleştiriyor. Ayvacık Mahallesi civarında etkili olan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

Otluk alanda başladı!

Yangının, Menemen ilçesine bağlı Ayvacık Mahallesi civarındaki otluk bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktığı öğrenildi. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekip intikal etti.

Hava ve kara ekiplerinden yoğun mücadele!

Yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda geniş kapsamlı bir ekibe görev verildi. Çalışmalara 2 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 19 arazöz ile itfaiye ekipleri katılım sağladı.

Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor!

Ekipler, yangının çevredeki doğal alanlara ve yerleşim yerlerine varmaması için çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiriyor.