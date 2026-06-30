Son Mühür- İzmir güne susuzlukla başladı. Birçok mahalleyi etkileyen su kesintileri uzun saatleri bulacak. Günün erken saatlerinde kesilen de var, öğle saatlerine kadar uzanan da. İşte İZSU tarafından paylaşılan 30 Haziran 2026 tarihli su kesintisi takvimi:

Planlı bakım bilgileri

Karabağlar (Sarıyer Mahallesi): İçme suyu şebekelerinin iyileştirilmesi ve arızalı branşmanların yenilenmesi çalışmaları nedeniyle; 13.06.2026 Cumartesi gününden başlayarak 28 gün boyunca (Pazar günleri hariç), 13:00 - 16:00 saatleri arasında 3 saat süreli su kesintisi yapılacaktır.

Güncel arıza ve kesinti listesi

Bayındır (Pınarlı Mahallesi):

Süre: 29.06.2026 saat 22:00 ile 30.06.2026 saat 12:00 arasında (Yaklaşık 14 saat)

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: Kuyuda oluşan pompa arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova (Atatürk Mahallesi):

Süre: 30.06.2026 saat 07:05 ile 10:05 arasında (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Branşman Arızası

Açıklama: Barbaros Caddesi üzerinde bulunan arızadan dolayı bölge vanası kapalıdır.

Foça (Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri):

Süre: 30.06.2026 saat 07:59 ile 11:00 arasında (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Gaziemir (Atatürk, Fatih, Hürriyet ve Menderes Mahalleleri):

Süre: 30.06.2026 saat 08:00 ile 10:00 arasında (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama: GDZ Elektrik kaynaklı arıza nedeniyle bölgeyi besleyen pompalar devre dışı kalmıştır.

Kemalpaşa (Atatürk ve Soğukpınar Mahalleleri):

Süre: 30.06.2026 saat 08:41 ile 11:00 arasında (Yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Eski hattaki ana boru arızasından dolayı depo çıkış vanaları kapatılmıştır.

Menderes (Oğlananası Atatürk ve Oğlananası Cumhuriyet Mahalleleri):

Süre: 30.06.2026 saat 08:55 ile 11:55 arasında (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızasından dolayı su kesintisi yaşanacaktır.

Menemen (Atatürk, Uğur Mumcu ve Zafer Mahalleleri):

Süre: 29.06.2026 saat 09:30 ile 30.06.2026 saat 08:00 arasında (Yaklaşık 22 saat)

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Basınç düşüklüğü nedeniyle kesinti yaşanmaktadır.

Menemen (Gaziz Mustafa Kemal, İnönü, Villakent ve 85. Yıl Cumhuriyet Mahalleleri):

Süre: 29.06.2026 saat 19:20 ile 30.06.2026 saat 08:00 arasında (Yaklaşık 13 saat)

Arıza Tipi: Diğer

Açıklama: Basınç düşüklüğü nedeniyle kesinti yaşanmaktadır.

Tire (Fatih Mahallesi):

Süre: 30.06.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında (Yaklaşık 3 saat)

Arıza Tipi: Bağlantı Çalışması

Açıklama: Bağlantı çalışması nedeniyle su verilememektedir.

Torbalı (Cumhuriyet Mahallesi):

Süre: 30.06.2026 saat 07:17 ile 14:21 arasında (Yaklaşık 7 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama: Ana boru arızasından dolayı su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.