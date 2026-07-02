Menemen Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda ilçeye kazandırılan Trafik Eğitim Parkuru, kısa sürede çocukların en gözde eğitim alanlarından biri haline geldi. 15 bin metrekarelik Asarlık Gençlik Merkezi yerleşkesi içerisinde yer alan parkurda, 7-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kuralları hem teorik hem de uygulamalı olarak aktarılıyor. Trafik bilincini küçük yaşlarda aşılamayı hedefleyen program kapsamında her öğrenci, haftada bir gün olmak üzere toplam dört derslik bir eğitim sürecinden geçiyor. Yaklaşık bir ay süren bu eğitimlerin ardından trafik işaretlerini, levhaları ve güvenli sürüş tekniklerini başarıyla uygulayan çocuklara başarı sertifikası takdim ediliyor.

Her gün en Az 50 öğrenciye trafik Eğitimi Veriliyor

Eğitimlere gösterilen yoğun talepten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Trafik Eğitim Parkuru Eğitmeni Betül Kardaş, yürütülen çalışmaların detaylarını şu sözlerle paylaştı: "7-12 yaş grubundaki çocuklarımıza eğitim veriyoruz. Her öğrencimiz toplam dört ders alıyor. Haftada bir gün yarım saat süren derslerle çocuklarımız yaklaşık bir ay boyunca eğitim görüyor. Eğitimlerin sonunda trafik kurallarını, levhaları ve güvenli sürüş kurallarını doğru şekilde uygulayan öğrencilerimize sertifikalarını veriyoruz. Talep oldukça yüksek. Gün boyunca altı farklı sınıfımız eğitim görüyor. Her sınıfımızda en az sekiz öğrencimiz bulunuyor. Böylece her gün en az 50 çocuğumuza trafik eğitimi veriyoruz. Amacımız çocuklarımızın kuralları ezberleyen değil, günlük yaşamlarında uygulayan bireyler olarak yetişmeleri."

"Trafik kültürünü küçük yaşta kazandırıyoruz"

Çocuklara yönelik projelere büyük önem verdiklerini ve bu parkur sayesinde geleceğe güvenli bir yatırım yaptıklarını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ise şu ifadeleri kullandı: "Bir toplumda trafik güvenliğinin temelinde eğitim vardır. Bu bilinç ne kadar erken yaşta kazanılırsa geleceğimiz de o kadar güvenli olur. Asarlık Trafik Eğitim Parkurumuzda çocuklarımız yalnızca trafik levhalarını öğrenmiyor; sabrı, saygıyı, sorumluluğu ve birlikte yaşam kültürünü de öğreniyor. Burada eğitim alan evlatlarımızın yarın trafikte daha bilinçli sürücüler, daha dikkatli yayalar ve kurallara duyarlı bireyler olacaklarına yürekten inanıyorum. Menemen Belediyesi olarak eğitimin her alanında çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Geleceğimizi emanet edeceğimiz evlatlarımızın güvenli, bilinçli ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi için yatırımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz."