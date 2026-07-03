Son Mühür- Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’nın babası Mehmet Kamil Kızılkaya hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Kızılkaya ailesi taziye ziyaretlerini kabul etmeye başlarken, cenaze töreninin detayları da netleşti.

Vali Kızılkaya, uzun yıllar görev yaptığı İzmir'de de derin bir iz bırakmıştı.

Son yolculuk Ankara’da

Hayatını kaybeden Mehmet Kamil Kızılkaya’nın cenazesi Ankara’da toprağa verilecek. Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre merhum, yarın öğle namazını müteakip Karşıyaka Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.

Vali Kızılkaya ve yakınları taziyeleri kabul etmek üzere Ankara’ya hareket etti. Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından çok sayıda isim Vali Kızılkaya’yı arayarak başsağlığı dileklerini iletti.

İzmir teşkilatları ve Kemalpaşa unutmadı

Vefat haberi, Vali Kemal Kızılkaya’nın geçmişte uzun süre görev yaptığı İzmir’de de büyük bir üzüntüyle karşılandı. 2016 yılında İzmir’in Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan ve burada gerçekleştirdiği projeler, devlet-vatandaş iş birliğine dayalı çalışmalarıyla tanınan Kızılkaya, ilçe halkının sevgisini kazanmıştı.

Kemalpaşa’da görev yaptığı dönemin ardından önce Bilecik Valiliği’ne, ardından Siirt Valiliği’ne atanan Kızılkaya için İzmirli yerel yöneticiler, eski mesai arkadaşları ve çok sayıda muhtar taziye mesajı yayınladı.