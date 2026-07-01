İzmir'de kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında üç ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon üç ilde etkili oldu!

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde, gümrük kaçağı ürünlerin ticaretini yaptığı tespit edilen şüpheliler takip altına alındı. Ulaşılan deliller çerçevesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri teyakkuza geçti.

23 adreste arama!

Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait 16 konut ve 7 iş yerinde detaylı aramalar yapıldı. Toplam 23 adreste yapılan incelemeler sonucunda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çok sayıda ürüne el konuldu.

7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi!

Emniyetteki işlemleri noktalanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından hakim karşısına çıkarılan 7 zanlı hakkında tutuklama kararı çıktı.

