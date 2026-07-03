Mart ayında enflasyonla mücadele kapsamında devreye giren uygulama, petrol piyasalarındaki normalleşme eğilimleriyle misyonunu tamamladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, benzin, motorin ve otogaz gibi ürünlerde uygulanan vergi desteğini bitirmek için üç aşamalı bir çıkış planı hazırladı. Yürürlüğe giren yeni düzenleme, akaryakıt fiyatlarındaki değişimin piyasaya yansıma biçimini kökten değiştirdi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan karara göre eşel mobil uygulaması 1 Ekim 2026'da bütünüyle bitecek. Sistemin fişini aniden çekmek yerine piyasayı yormayacak kademeli bir geçiş süreci işleyecek. Hükümet, yurt içi rafineri fiyatlarındaki değişimlerin ÖTV ve satış fiyatlarına yansıma oranlarını geçiş dönemi için yeniden düzenledi.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ÖTV'YE NASIL YANSIYACAK?

Belirlenen takvime göre akaryakıt fiyatlarına binen vergi yükü ekim ayına kadar artacak. 31 Temmuz'a kadar rafineri fiyatlarındaki artışın yüzde 50'si ÖTV indirimiyle karşılanacak. 1 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında indirim oranı yüzde 25'e düşecek. 1 Ekim itibarıyla sistem tüm koşullardan bağımsız biçimde tarihe karışacak. Yurt içi rafineri fiyatlarında düşüş yaşanırsa, mevcut uygulamadaki gibi indirimin tamamı ÖTV artışı olarak hesaplanacak.

BU YIL Yİ-ÜFE GÜNCELLEMESİ YAPILACAK MI?

Normal şartlarda ÖTV Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki ürünlere temmuz ve aralık dönemi için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) güncellemesi yapılıyordu. Alınan kararla birlikte bu yıl söz konusu ürünlere Yİ-ÜFE güncellemesi uygulanmayacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDEN KALDIRILDI?

Sistem 4 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe girdi ve dört ay boyunca dezenflasyon sürecine ciddi katkı sağladı. Uluslararası petrol fiyatlarının düşüş eğilimine girmesi, sistemin sonlandırılmasındaki en büyük etken oldu. ABD, İsrail ve İran hattındaki gerilimlerin piyasalardaki etkisinin yavaş yavaş azalması da bu kararı hızlandırdı. Maliye yetkilileri, uygulamanın kademeli şekilde bitirilmesinin enflasyon üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağını öngörüyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle eşel mobilin bütçe üzerinde yarattığı mali yük tamamen ortadan kalkacak.