Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim döneminden itibaren Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim alacak öğrencileri belirlediği bireysel değerlendirme sürecini tamamladı. Genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında başarılı olup kurumlara girmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt maratonu başlıyor. Kurum, yayımladığı takvimle kayıt işlemlerinin ve sonuca itiraz etmek isteyen ailelerin izleyeceği yolu tüm ayrıntılarıyla paylaştı.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bireysel değerlendirme aşamasını başarıyla geçip Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz ile 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Aileler kayıt süreçlerini belirtilen bu bir aylık zaman diliminde tamamlayacak.

BİLSEM KAYITLARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Veliler kayıt işlemlerini doğrudan bilim ve sanat merkezleri üzerinden yürütecek. Öğrenciler, örgün eğitim gördükleri okulun bağlı bulunduğu il veya ilçenin sorumluluk alanındaki BİLSEM'e giderek kayıt yaptıracak. İşlemlerin bitmesinin ardından öğrenciler 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren kendi yetenek alanlarında eğitime başlayacak.

BİLSEM SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Değerlendirme sonuçlarını inceleyen ve bir hata olduğunu düşünen aileler için itiraz süreci işletilecek. Veliler, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında itiraz hakkını kullanacak. Başvurular yalnızca "eitiraz.meb.gov.tr" adresindeki e-İtiraz modülü üzerinden elektronik ortamda alınacak. Belirlenen tarihler dışında veya farklı kanallardan iletilen talepler işleme girmeyecek.