Son Mühür- 12 Nisan 2026 tarihli ve 33222 sayılı Resmî Gazete’de yürütme, idare ve ilanlara ilişkin çeşitli düzenleme ve duyurular kamuoyuna duyuruldu. Yayında, üniversite yönetmeliğinden kurul kararlarına kadar farklı alanlarda hükümler yer aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim düzenlemesi

Yürütme ve İdare Bölümü kapsamında yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği güncellendi. Düzenlemenin, lisansüstü eğitim süreçlerine ilişkin usul ve esasları kapsadığı bildirildi.

Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu kararı

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu’nun 20 Ocak 2026 tarihli ve 2026/1 sayılı kararı da Resmî Gazete’de yer aldı. Kararın, coğrafi veri yönetimi ve sistem standartlarına ilişkin düzenlemeleri içerdiği belirtildi.

Yargı ve ihale ilanları yayımlandı

İlan bölümünde ise yargı ilanlarının yanı sıra artırma, eksiltme ve ihale duyuruları kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu ilanların ilgili resmi süreçler kapsamında yayımlandığı ifade edildi.

Merkez Bankası verileri ilan edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de Resmî Gazete’de yayımlanan bilgiler arasında yer aldı.