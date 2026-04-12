İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler Ankara’da sert tepkiyle karşılandı. Türkiye’den yapılan açıklamalarda, söz konusu ifadelerin “mesnetsiz ve provokatif” olduğu vurgulandı.

Dışişleri’nden sert yanıt

Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun açıklamalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail Başbakanı’nın uluslararası kamuoyunda bilinen siciline dikkat çekti. Açıklamada, Netanyahu hakkında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlamalar kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan kararlar hatırlatıldı. Ayrıca İsrail’in, soykırım iddiaları çerçevesinde Uluslararası Adalet Divanı nezdinde yargı süreciyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

“Barış sürecini hedef alıyor” vurgusu

Bakanlık açıklamasında, Netanyahu’nun mevcut söylemlerinin bölgedeki diplomatik girişimleri sekteye uğratmayı amaçladığı belirtildi. İsrail yönetiminin çatışma ortamını sürdürerek siyasi pozisyonunu korumaya çalıştığı savunulurken, Türkiye’nin uluslararası platformlarda dile getirdiği eleştirilerin bu tür açıklamaların temel nedeni olduğu kaydedildi.

“Gerçeklerin yarattığı rahatsızlık”

Ankara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef alınmasının, Türkiye’nin özellikle sivil kayıplar ve bölgedeki gelişmelere ilişkin tutumunun yarattığı rahatsızlıktan kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, Türkiye’nin sivillerin korunmasına yönelik politikasını sürdüreceği ve uluslararası hukuk çerçevesinde girişimlerine devam edeceği ifade edildi.

İletişim Başkanı Duran’dan açıklama

Burhanettin Duran da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Netanyahu’nun söylemlerini “çaresizlik” olarak nitelendirdi. Duran, İsrail Başbakanı’nın bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle artan uluslararası baskı altında olduğunu belirterek, bu tür açıklamaların iç siyasi dengelerle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: “Suçluluk psikolojisinin dışa vurumu...”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zalimlerin korkulu rüyası hakikatlerin aydınlığıdır. Soykırım, savaş suçu ve insanlık suçları ile yargılanan Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri hakikatlerin ortaya konmasından duyduğu rahatsızlığın ve suçluluk psikolojisinin dışa vurumu olup, yok hükmündedir. Bölgemizi ateşe sürükleyen, küresel istikrarı tehdit eden bu anlayış, insanlığın vicdanında çoktan mahkum edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hakikatleri gür bir sesle ifade etmeye, adaletin, uluslararası hukuk ve insani değerlerin yanında olmaya, bölgesel ve küresel düzeyde barışı ve istikrarı savunmaya devam edecektir" dedi.