Son Mühür / Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç’un büyük önem verdiği ve İzmir’in sağlık turizmine önemli bir ivme kazandırması beklenen İzmir Amerikan Hastanesi projesinde sona yaklaşıldı. Balçova’da, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hastanesi’nden devralınan 13 bin metrekarelik arsa üzerinde yükselen dev kompleksin, inşaat ve imar süreçlerinde yaşanan bazı teknik gecikmelerin ardından 2026 yılının mayıs veya haziran aylarında hizmete açılması planlanıyor. Başlangıçta 2025 yılı hedeflense de çok sayıda taşeron firmanın yürüttüğü çalışmalardaki revizyonlar nedeniyle takvim bir yıl ileriye taşındı.

Divan Kafe de hizmete hazır

Hastanenin dikkati çeken en güncel gelişmesi ise Koç Grubu’nun yeme-içme sektöründeki prestijli markası Divan Kafe’nin hazırlıklarını tamamlaması oldu. Divan Turizm İşletmeleri bünyesinde İzmir Amerikan Hastanesi şubesi olarak tescil edilen kafe, hastane kapılarını açmadan önce operasyonel olarak hazır hale getirildi. Bu şubeyle birlikte Divan’ın Türkiye genelindeki hastane odaklı kafeterya zinciri sekiz noktaya ulaşmış olacak.

40 bin metrekarelik modern tesis

Yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesis, ilk etapta 75 yatak kapasitesiyle hizmet verecek. Koç Grubu’nun sağlık sektöründeki mühendislik ve taahhüt şirketi Algoritma Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından inşa edilen hastane için devletten 420 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alındığı biliniyor. Teknolojik altyapısı ve mimari tasarımıyla bölgenin en modern sağlık merkezlerinden biri olması hedeflenen projede, tam kapasiteye ulaşıldığında yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Personel alımları hız kazandı

Hastanenin açılış takviminin netleşmesiyle birlikte insan kaynakları süreçleri de yoğunlaştı. Koç Healthcare Kariyer platformu ve profesyonel ağlar üzerinden özellikle tüm branşlarda uzman doktor alımları sürerken, hemşire ve hasta temsilcisi gibi idari kadrolar için de ilanlar yayımlanmaya devam ediyor.