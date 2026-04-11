Çeşme, dev bir misafiri ağırlayarak kruvaziyer turizmindeki iddiasını bir kez daha tescilledi. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, ilçeye ilk seferini gerçekleştiren "Four Seasons Yacht" isimli lüks kruvaziyer gemisine resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ulusoy Limanı’nda demirleyen dev gemide incelemelerde bulunan Maraşlı, acente yetkilileriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar, planlanan sefer rotaları ve operasyonel detaylar hakkında kapsamlı bilgiler aldı. Ziyaret sırasında geminin teknik donanımı ve sunulan hizmetler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Yerel ekonomiye can suyu

Günün erken saatlerinden itibaren gemiden ayrılan turistlerin rota durağı ise Çeşme’nin dünyaca ünlü merkezleri oldu. Yolcuların büyük bir kısmının gün boyunca Çeşme çarşısı ve Alaçatı sokaklarını keşfetmesi, çevre destinasyonlardaki tarihi ve turistik noktaları ziyaret etmesi bekleniyor.

İlçedeki turizm çeşitliliğini artırma hedefleri doğrultusunda bu tür ziyaretlerin kritik önem taşıdığına dikkat çekilirken, kruvaziyer trafiğinin önümüzdeki dönemde yerel ekonomiye ve bölge tanıtımına daha güçlü katkılar sunması hedefleniyor.