Türkiye’nin limanları yılın ilk dört ayında büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Ocak-nisan döneminde ülkeye gelen kruvaziyer yolcu sayısı toplamda 197 bin 683’e ulaştı. Sadece nisan ayında gelen 103 bin 896 turist, yılın ilk üç ayının toplamını geride bıraktı Bu süreçte gözler, deniz turizminin en prestijli duraklarından biri olan İzmir Limanı'na çevrildi. Kent, Akdeniz çanağındaki güçlü konumunu koruyor.

17 dev gemi demir attı

Kruvaziyer turizminde vites yükselten İzmir, ilk dört ayda 17 dev yolcu gemisine ev sahipliği yaptı. Bu lüks gemilerle kente gelen 32 bin 227 turist, Alsancak Limanı'ndan giriş yaparak kent ekonomisine can suyu oldu. Esnafın yüzü güldü.

Türkiye genelinde 13 limana toplam 155 gemi yanaşırken, İzmir bu pastadan önemli bir pay almayı başardı. Ege Bölgesi'nin bir diğer güçlü noktası Kuşadası, 54 gemi ve 61 bin 471 yolcuyla listenin ilk sırasında yer aldı. İstanbul ise 35 kruvaziyerle 56 bin 147 turisti ağırlayarak İzmir'in hemen önünde yer buldu. Bu üç liman, Türkiye’nin denizden gelen turist yükünün neredeyse tamamını sırtladı.

Nisan ayında rekor kırıldı

Bu yılın kruvaziyer istatistiklerinde en dikkat çekici detay baharın gelişiyle yaşandı. Ocak ayında 28 bin 625, şubatta 24 bin 123 ve martta 41 bin 39 olan yolcu sayısı, nisan ayında adeta fırladı.

Nisan ayında limanlara ayak basan 103 bin 896 turist, ilk üç aylık toplam yolcu sayısını yüzde 10 oranında aşmayı başardı. Geçen yılın aynı döneminde 169 gemiyle 205 bin 758 yolcu ağırlanmıştı. Bu yıl gemi sayısı 155’te kalsa da yolcu doluluk oranları nisan ayındaki bu büyük dalgasıyla arayı hızla kapattı.

Diğer limanlarda durum ne?

Kruvaziyer hareketliliği sadece ana limanlarla sınırlı kalmadı. Anadolu'nun farklı kıyılarına da turist yağdı. Antalya 12 bin 644 yolcuyla öne çıkarken, Çanakkale 7 bin 23, Bodrum 6 bin 73 ve Marmaris 6 bin 661 turist ağırladı.

Listenin alt sıralarında ise Amasra 5 bin 458, Alanya 3 bin 197, Samsun 2 bin 876, Çeşme 2 bin 817, Bozcaada 874 ve Göcek 215 yolcuyla yer aldı. Geçmiş yıllara bakıldığında, 2022'deki 35 binlik veya pandeminin vurduğu 2020'deki bin 824 yolculuk dönemin tamamen geride kaldığı görülüyor. Kruvaziyer sektörü, İzmir ve çevre limanların lokomotifliğinde altın yıllarından birini yaşıyor.

