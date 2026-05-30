Ege Denizi'nin karanlık sularında motoru susan ve akıntıya kapılarak sürüklenen lastik bot, facianın eşiğinden son anda döndü.

Karaburun açıklarında gece yarısı büyük bir can pazarı yaşandı. Gece saat 01:00 sıralarında gelen acil yardım çağrısı, Sahil Güvenlik Komutanlığı harekat merkezini harekete geçirdi. Kaçak yollarla yurt dışına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan fiber karinalı lastik bot, motorunun aniden arızalanması sonucu dalgaların arasında savunmasız kalmıştı. Akıntı botu sürüklemeye başladı.

En yakın ekip yola çıktı

Bilginin gelmesiyle birlikte bölgeye en yakın konumdaki KB-117 ve KB-41 borda numaralı Sahil Güvenlik botları tam yol ileri diyerek koordinatlara doğru çıkış yaptı. Zifiri karanlıkta denizin ortasında mahsur kalan göçmenler için adeta zamanla yarış başladı. Dalgalarla boğuşan bota ulaşan askeri personel, operasyon için düğmeye bastı.

Botun içinde aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda insanın korku dolu bekleyişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle son buldu.

2’si çocuk 17 can kurtarıldı

Ekipler, batma tehlikesi geçiren bottaki 2'si çocuk toplam 17 düzensiz göçmeni tek tek güvenli gemilere tahliye etti. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen göçmenler, hızla Karaburun Limanı'na getirilerek karaya çıkarıldı.

Burada kendilerine sağlanan ilk insani yardımların ve yapılan sağlık kontrollerinin ardından göçmenler, yasal prosedürlerin tamamlanması amacıyla İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

