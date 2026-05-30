Son Mühür/ Merve Turan- Konak’ta evinden çıkamayan yüzlerce hasta ve engelli vatandaş, belediyenin kapı kapı dolaşan beyaz önlüklü sağlık ekipleri sayesinde hayata tutunuyor.

Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan ve yatağa bağımlı olan bakıma muhtaç bireyler için büyük bir dayanışma hareketi sürdürüyor. Ücretsiz olarak verilen "Sağlık Danışmanlığı" hizmeti, hastane yollarında çaresiz kalan engelli ve yaşlı vatandaşların imdadına yetişti. Belediye bünyesinde görev yapan doktor ve hemşireler, her gün belirlenen listeler doğrultusunda mahalle mahalle gezerek evleri tek tek ziyaret ediyor.

Doktor kapıya geliyor

Evlere giren sağlık ekipleri, öncelikle hastaların genel durum değerlendirmesini yapıyor ve mevcut rahatsızlıklarını inceliyor. Hastaların doğru, etkin ve hızlı bir tedavi sürecine ulaşması için rehberlik eden hekimler, vatandaşları durumlarına uygun doğru sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

Uygulama, sadece muayene etmekle kalmıyor; belediyenin sunduğu tüm sosyal ve tıbbi imkanları da vatandaşın ayağına kadar getiriyor. Görevlileri karşılarında gören hasta yakınları, taleplerini ve sıkıntılarını doğrudan iletme fırsatı buluyor.

350 haneye ulaşıldı

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve gelmesiyle birlikte hız kazanan proje kapsamında, bugüne kadar yaklaşık 350 vatandaşın kapısı çalındı ve kendilerine kesintisiz danışmanlık sağlandı. Bu hizmetten faydalanan Konaklılardan biri de yatalak annesine bakan Halime Gül oldu.

Yaşlı annesinin bakımını üstlenirken çoğu zaman kendisini çaresiz hissettiğini anlatan Gül, belediye ekiplerinin ziyaretiyle büyük bir yükten kurtulduklarını dile getirdi. Ekipleri evinde ağırlayan Halime Gül, "Aradığımızda her an bize yardımcı oluyorlar. Annemin sadece halini hatırını sormaları bile bize çok büyük bir güven ve destek veriyor" dedi.

Ücretsiz ambulans müjdesi yüzleri güldürdü

Ziyaret esnasında belediye doktorundan aldıkları yeni bir bilgi ise aileye çifte mutluluk yaşattı. Rutin kontroller sırasında doktorun, hastaneye gidiş gelişler için belediyenin ücretsiz ambulans hizmeti sunduğunu belirtmesi üzerine Halime Gül rahat bir nefes aldı.

Annesini hastaneye götürürken yaşadığı nakil krizinin bu yolla çözüleceğini öğrenen Gül, "Doktor Bey ambulans randevusu alabileceğimizi söyleyince dünyalar bizim oldu. Bize bu büyük imkanları sağlayan belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Konak Belediyesi, koruyucu ve yönlendirici sağlık hizmetleriyle ilçedeki dezavantajlı grupların en büyük güvencesi olmaya devam ediyor.

