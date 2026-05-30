Son Mühür- Karabağlar Belediyesi’nin haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan meclis toplantısında, 4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve civarını kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yönelik itirazlar ele alınacak.

Askıya çıkmıştı

Söz konusu plan, belediye meclisinin 06.01.2026 tarihli ve 13/2026 sayılı kararı ile kabul edilirken, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 13.03.2026 tarihli ve 04.358 sayılı karar ile başkanlık makamınca değişiklikle onaylanmıştı. Plan, 30.04.2026 ile 29.05.2026 tarihleri arasında askıya çıkarılarak vatandaşların itirazına açıldı.

113 tane itiraz dilekçesi geldi

Askı süreci içerisinde Çalıkuşu Mahallesi’nde bulunan 30469 ada 1 parsel maliklerinden toplam 113 itiraz dilekçesi verildi. Yapılan itirazların değerlendirilmek üzere belediye meclisinin gündemine alınacağı belirtildi. İtirazların içeriğinin imar düzenlemeleri, kullanım kararları ve planlama sürecine ilişkin çeşitli talepleri kapsadığı öğrenildi. Meclis toplantısında ilgili komisyonların hazırlayacağı rapor doğrultusunda itirazların değerlendirilmesi ve karara bağlanması bekleniyor. Planlama sürecine ilişkin nihai kararın, meclis görüşmeleri sonrasında netleşeceği ifade edildi.

İlgili gündem maddelerin bazıları şu şekilde;

"Belediye Meclisimizin 06.01.2026 tarih ve 13/2026 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2026 tarih ve 04.358 sayılı kararı ile Başkanlık Makamınca 08.04.2026 tarihinde değişiklikle onaylanan ve 30.04.2026- 29.05.2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan UİP-351119952 plan işlem numaralı "4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"na, Çalıkuşu Mahallesi, 30469 ada 1 parsel maliki Aysun GÜZELGÜN tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz hk.(Etüt ve Proje Md.-451012)"

"Belediye Meclisimizin 06.01.2026 tarih ve 13/2026 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2026 tarih ve 04.358 sayılı kararı ile Başkanlık Makamınca 08.04.2026 tarihinde değişiklikle onaylanan ve 30.04.2026- 29.05.2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan UİP-351119952 plan işlem numaralı "4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"na, Bozyaka Mahallesi, 30491 ada 13 parsel maliki Murat AKPOLAT tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz hk.(Etüt ve Proje Md.-451014)"

"Belediye Meclisimizin 06.01.2026 tarih ve 13/2026 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2026 tarih ve 04.358 sayılı kararı ile Başkanlık Makamınca 08.04.2026 tarihinde değişiklikle onaylanan ve 30.04.2026- 29.05.2026 tarihleri arasında askıya çıkarılan UİP-351119952 plan işlem numaralı "4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı"na, Çalıkuşu Mahallesi, 30340 ada 6 parsel hissedarı Muammer BAKIRCIOĞLU tarafından askı süresi içerisinde yapılan itiraz hk.(Etüt ve Proje Md.-451038)"