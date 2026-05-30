İzmirli özel öğrenciler, aylarca döktükleri alın terinin karşılığını sahnede devleşerek aldı; salonu dolduran yüzlerce kişi gözyaşlarını tutamadı.

Uluğ Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin özel eğitim sınıfında eğitim gören özel gereksinimli çocuklar, büyük bir mucizeye imza attı. Tam 6 ay boyunca, her gün büyük bir disiplinle provalar yapan minik yürekler, "Farklılıklarımız Zenginliğimiz" adlı tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu. Perde açıldığında salonda çıt çıkmıyordu. Çocukların sahneye koyduğu performans çok başarılıydı.

Sahne masal diyarına döndü

Doğa teması üzerine kurulan oyun için okulun salonunda rengarenk çiçekler, dev ağaç figürleri ve masalsı dekorlar hazırlandı. Sahne tasarımı izleyenleri büyülerken, çocukların kostümleri de göz doldurdu. Sevgi, dostluk, dayanışma ve farklılıklara saygı mesajlarının işlendiği tiyatroda, özel öğrencilerin sahne hakimiyeti ve kendilerinden emin tavırları ayakta alkışlandı.

Hafif zihinsel ve hafif otizm tanısı bulunan 9’uncu sınıf öğrencisi Elif Nazlı Coşkun, heyecanını gizleyemedi. Genç yetenek, "Öğretmenlerimin yardımı ile bunu başardık. Sayelerinde insanlar bizi izledi, tebrik etti. Çok mutlu ve heyecanlıyım" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.

"Sahnede bu kadarını tahmin edemezdim"

Kızının evdeki hazırlık sürecini anlatan anne Semra Coşkun, gurur dolu anlar yaşadıklarını belirtti. Kızının rolüne adapte olabilmek için evde sürekli karakteri tekrar ettiğini söyleyen anne Coşkun, "Evde beraber dans ettik, eğlendik. Sahnede bu kadar başarılı olacağını tahmin edemezdim. Öğretmenlerimizin aylarca çok büyük emekleri oldu, hepsine minnettarım" dedi.

Tiyatroyla gelen sosyalleşme mucizesi

Oyunun bir diğer kahramanı ise hafif zihinsel ve hafif otizm tanısı olan 12’nci sınıf öğrencisi Kaan Doğan’dı. Sürecin zorluğuna değinen Kaan, "Tiyatro gayet güzeldi. Öğretmenlerimiz çok yoruldu ama en sonunda başardık" diyerek azmini ortaya koydu.

Kaan’ın annesi Arzu Doğan ise tiyatronun oğlunun hayatında yarattığı büyük değişime dikkat çekti. Projenin sadece bir oyundan ibaret olmadığını vurgulayan anne Doğan, "Kaan’ın bu süreçte daha çok sosyalleştiğini gördüm. Kendine olan güveni bariz şekilde arttı. Onun başardığını görmek beni çok duygulandırdı" şeklinde konuştu. Eğitimcilerin sabırlı dokunuşları ve çocukların inanılmaz azmi, engellerin sahnede nasıl yok olduğunu tüm İzmir'e bir kez daha kanıtladı.

