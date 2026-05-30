Son Mühür- Çiğli Belediyesi Meclisi’nin pazartesi günü gerçekleştirilecek toplantısında, ilçede bir alana Prof. Dr. İlber Ortaylı isminin verilmesine ilişkin gündem maddesi yeniden görüşülecek. Meclis üyeleri tarafından daha önce verilen önerge, ilgili komisyonlara havale edilerek İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık ile Kent Komisyonları tarafından değerlendirildi.

Komisyonlarda yapılan incelemelerin ardından hazırlanan raporların, pazartesi günü yapılacak meclis oturumunda yeniden ele alınacağı ve nihai kararın burada verileceği belirtildi. Gündem maddesinde, “İlçemiz sınırları içerisinde uygun görülen bir yere Prof. Dr. İlber Ortaylı isminin verilmesi ile ilgili İmar, Hukuk, Çevre ve Sağlık ile Kent Komisyonlarına havale edilen konunun komisyon raporlarının Meclisçe görüşülerek karara bağlanması” ifadesi yer aldı.

Son karar meclis üyelerinin

Söz konusu önergenin kabul edilmesi halinde, Çiğli sınırları içerisinde belirlenecek bir kamu alanına Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın isminin verilmesi planlanıyor. Meclis toplantısında komisyondan gelen raporların değerlendirilmesinin ardından konuyla ilgili son kararın alınması bekleniyor.

İlgili gündem maddesi şu şekilde:

“İlçemiz sınırlan içerisinde uygun görülen bir yere Prof, Dr. İlber Oltaylı isminin verilmesi ile ilgili imar, Hukuk, çevre ve Sağlık ile Kent Komisyonlarına havale edilen konunun komisyon raporlarının Meclisçe görüşülüp bir karar alınması.”