İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 28 yaşındaki sürücü İbrahim Halil Karataş yaşamını yitirdi. Kaza, saat 10.00 sıralarında Bayramyeri Köprülü Kavşağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, İkiçeşmelik yönünden Hatay istikametine seyir halinde olan Karataş’ın kullandığı 35 ATY 136 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yolun sağında bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Karataş ağır şekilde yaralandı.

Trafik akışına kontrol

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Genç sürücünün ailesi yasa boğuldu

Kazanın ardından yapılan olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Karataş’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden sürücünün ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor.