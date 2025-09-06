Son Mühür - Paris Saint-Germain (PSG), teknik direktörleri Luis Enrique’nin cuma günü hastaneye kaldırılmasının ardından resmi bir açıklama yayımladı.

Kaza geçirdi

Fransız kulübünü ilk Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan İspanyol teknik direktörün bisiklet kazasında köprücük kemiğini kırdığı takım tarafından doğrulandı. Kulüp, Enrique’ye tam destek vererek kendisine acil şifalar dilediğini açıkladı. 2022 Dünya Kupası sırasında sık sık bisiklet kullanan Enrique, daha önce Güney Afrika’da düzenlenen Absa Cape Epic yarışında sekiz gün boyunca yaklaşık 700 kilometre pedal çevirmişti.