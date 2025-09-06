2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçında Avrupa Şampiyonu İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına Konya’da başladı. Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Gürcistan maçında oynayanlar yenilenme çalışması yaptı

Gürcistan karşılaşmasının ilk 11’inde forma giyen futbolcular, günü tesislerin fitness salonunda gerçekleştirdikleri yenilenme antrenmanıyla geçirdi. Aday kadroda yer alan diğer oyuncular ise Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde saha çalışmalarına katıldı.

Hücum varyasyonları ve taktik oyun

Saha çalışmaları ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top kapma çalışmaları yapılırken, antrenmanın ilerleyen bölümünde hücum varyasyonları üzerinde duruldu. Günün idmanı, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmanı protokol takip etti

A Milli Takım’ın bugünkü antrenmanını Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Konyaspor’un eski başkanı Fatih Özgökçen de izledi.

Basın toplantısı ve son hazırlık

Teknik Direktör Vincenzo Montella ile milli futbolcu Arda Güler, bugün saat 14.00’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, İspanya karşılaşması öncesindeki son resmi antrenmanını ise aynı statta saat 20.30’da yapacak. Bu idmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olacak.