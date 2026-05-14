Türkücü Sevcan Orhan, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile ilişkisi hakkında Gece Muhabiri Samet Ada’ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gerçekleştirmiş oldukları Phuket tatiliyle başta İzmir kamuoyu olmak üzere Türkiye kamuoyunun da gündemine oturan çift, ilişkilerini Eylül ayında evlilikle taçlandıracaklar. “Düğün ne zaman olacak?” sorusuna net bir yanıt veren Orhan, "İnşallah kısmetse Eylül’de düğün olacak. Huzurluyum, mutluyum. Beni istikrarıyla ikna etti." diyerek evlilik haberini de vermiş oldu.

Phuket tatilleriyle gündeme gelmişlerdi!

Geçen yıl Kasım ayından beri maaş alamadıklarını belirten Buca Belediyesi işçileri, yılbaşı öncesinde eylemlerine start vermişlerdi. Buca Belediyesi çalışanlarının eylemleri esnasında Buca Belediyesi Başkanı Görkem Duman ve türkücü Sevcan Orhan'ın Phuket Adası'na tatile gitmeleri kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Ortaya çıkan tatil görüntüleri kısa sürede tepki çekerken, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman tatilini yarıda bırakarak kente dönüş yapmıştı.