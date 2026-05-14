Son Mühür- İzmir’de konut satışları, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında azaldı. TÜİK verilerine göre, geçen yıl 7 bin 257 olan satış rakamı bu yıl 7 bin 215 seviyesine geriledi.

Türkiye genelinde ise tam tersi bir hareketlilik söz konusu. Ülke genelindeki satışlar yüzde 2,6 artarak 126 bin 808’e ulaştı. İstanbul 23 bin 852 satışla zirvede yer alırken, Ankara 11 bin 680 ile ikinci, İzmir ise 7 bin 285 ile üçüncü sırada yer buldu. Listenin sonunda ise 51 konutla Ardahan ve 56 konutla Hakkari var.

Sıfır konut satışlarında yüzde 14,5 Artış

İzmir'deki satışların detaylarına bakıldığında, ilk defa satılan konutlarda ciddi bir hareketlenme görülüyor. Şehirde ilk el konut satışı bir önceki yıla göre %14,5 artarak 2 bin 86 oldu. Böylece İzmir’de satılan her 100 konuttan yaklaşık 29’u sıfır binalardan oluştu.

İkinci el piyasası yavaşladı

İkinci el konut satışları ise Nisan ayında hız kesti. Geçen yıla göre yüzde 5,6 azalan satışlar 5 bin 129’da kaldı. Yine de İzmir piyasasının yüzde 71,1 gibi büyük bir kısmını hala ikinci el konut ticareti oluşturuyor.

İpotekli satışlar yüzde 40 arttı

Piyasadaki en dikkat çekici veri, banka kredili satışlardaki sıçrama oldu. İzmir'de ipotekli satışlar yüzde 40,7 artış göstererek bin 694’e yükseldi. Bu rakam, Nisan ayında satılan toplam konutların yüzde 23,5’ine tekabül ediyor.

İzmir'de sadece 18 ev yabancı yatırımcıya satıldı

İzmir'de yabancılara yapılan konut satışlarında keskin bir düşüş yaşandı. Geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 48,6 azalan satışlar, sadece 18 konutta kaldı. Türkiye genelinde yabancıya satış düşüşü yüzde 1,1 gibi sınırlı bir seviyedeyken, İzmir’deki bu sert gerileme dikkat çekti.

İlçelerde lider Buca

İzmir’in konut karnesinde ilçelerin performansı şu şekilde sıralandı:

Buca: 867 satışla ilk sırada.

Menemen: 789 satışla takipte.

Torbalı: 636 satış.

Karşıyaka: 594 satış.

Listenin devamında Konak (403), Karabağlar (382), Çiğli (377), Bornova (371), Bayraklı (344) ve Kemalpaşa (247) yer aldı.