Son Mühür- Uşak Belediye Başkanlığı koltuğuna veda etmek zorunda kalan Özjan Yalım, CHP'den ihraç edilmesinin ardından verdiği ek ifadesiyle yeniden gündemde.

Parti görevi için gittikleri bir ilde Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın kendisine viski aldırıp iki kadın partiliyle otel odasında birlikte olduğunu öne süren Yalım'ın açıklamalarına bir tepki de gazeteci Levent Gültekin'den geldi.

Bu nasıl bir kepazelik?



Bu nasıl bir paçavralık, bu nasıl bir kepazelik vurgusunda bulunan Gültekin,

''Tamamen insanların namusuyla, şahsiyetiyle oynayacak düzeyde itiraflarda bulunuyor. Utanmadan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın otelde iki partili kadınla beraber viski aldıklarını ve Ağbaba'nın kendisini 'Sen gidebilirsin'' diyerek odadan çıkardığını öne sürüyor.



Bunlar nasıl karaktersiz insanlar!..



Sen de hiç mi karakter yok? Seni milletvekili yapmışlar, yetmemiş almışlar belediye başkanı yapmışlar. Yemek yediğin pasa pislemişsin. İhanet etmişsin. O ihaneti görmezsin, niye beni ihraç ettiler diye önüne gelene iftira atarsın. Bunlar nasıl karaktersiz insanlar. Bunların hiç parti kültürü yok'' değerlendirmesinde bulundu.



Senin hovardalığın CHP'ye zarar...



''Üstelik neler anlatıyor. Arkadaş, bir insan beraber yemiş içmiş, yakınlık kurmuş insanları bu kadar rahat harcar mı çıkarı için? Bu nasıl bir karakter sefaleti?'' diye soran Gültekin,

''Bu parti seni ihraç etmeyecek de ne yapacak? Senin bütün hovardalığını CHP sırtında mı taşıyacak? Havluyla otel odasında polis karşılıyorsun! Be vicdansız, bunu CHP ne yapacak? Alıp da evet bizim arkadaşımız hovardalığı yapabilir mi diyecekti? Seni ihraç etmezse parti lekeleniyor. Seni ihraç ediyor bu sefer de sen dönüyorsun itirafçılık adı altında insanların namusuna, şerefiyle, haysiyetiyle oynamaya başlıyorsun'' hatırlatmasında bulundu.



Muhittin Böcek ne demişti?



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in açıklamalarına da göndermede bulunan Levent Gültekin,

''Öbür tarafta Antalya. O da, ''Vay siz benim oğluma nasıl böyle dersiniz'' diye harekete geçiyor. Daha önce Muhittin Böcek, ''Adaylık için tek kuruş para ödediysem şerefsizim'' demişti. Şimdi ise ben adaylık için Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro verdim diyor. Bunlardan hangisi doğru kardeşim. Bu nasıl bir düzen, akıl alır gibi değil.'' sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.