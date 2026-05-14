Alternatif müzik sahnesinin dikkat çeken ekiplerinden Nikbinler grubunun solisti Berika Karadağ Altuntaş, son dönemde hem müzikal çalışmaları hem de disiplinler arası sanat üretimiyle gündemde yer alıyor. Görsel sanatlar eğitimiyle müzik kariyerini harmanlayan sanatçı, sahne performanslarının yanı sıra resim alanındaki başarılarıyla da adından söz ettiriyor. Peki, çok yönlü sanatçı kimliğiyle bilinen Berika Karadağ Altuntaş kimdir? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

NİKBİNLER'İN SOLİSTİ BERİKA KARADAĞ ALTUNTAŞ KİMDİR?

1989 yılında Sinop’ta dünyaya gelen Berika Karadağ Altuntaş, sanat yolculuğuna Konya Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde başladı. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü’nde tamamlayan sanatçı, akademik kariyerine Cumhuriyet Üniversitesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans yaparak devam etti. Hem müzisyen hem de ressam olan Altuntaş, görsel sanatlar alanındaki birikimini müzik kariyerine de yansıtıyor.

Ressam kimliğiyle pek çok sergiye katılan sanatçı, Bodrum’da açtığı “Rastlantı” isimli kişisel sergisiyle büyük ilgi topladı. Yurt içindeki çalışmalarının yanı sıra New York’taki karma sergilerde de eserlerini sergileyen Altuntaş, sanatını uluslararası platformlara taşıdı. Müzik kariyerinde ise Nikbinler grubunun solisti olarak "Denize Doğru" gibi performanslarıyla geniş kitlelerce tanındı.

BERİKA KARADAĞ ALTUNTAŞ KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Aslen Sinoplu olan Berika Karadağ Altuntaş, 36 yaşındadır. Karadeniz kökenli olan sanatçı, eğitim ve meslek hayatı boyunca Türkiye'nin farklı kültürel merkezlerinde çalışmalarını sürdürmüştür.

BERİKA KARADAĞ ALTUNTAŞ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Sanatçının özel hayatına dair detaylar da sevenleri tarafından merak ediliyor. Berika Karadağ Altuntaş, Anatolian Lab’in kurucusu Volkan Samet Altuntaş ile evlidir. Çift, sanat ve tasarım odaklı projeleriyle de biliniyor.