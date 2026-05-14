SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü bir şekilde uyuşturucu ticareti yapan şebekeyi mercek altına aldı. 8 Ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basan ekipler, İzmir, İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Fabrika Gibi İmalathane

Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu sadece satmadığı, aynı zamanda kurdukları imalathanelerde üretim yaptığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında ele geçirilenler, şebekenin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Yapılan operasyonda 6 adet tam teşekküllü sentetik hap imalathanesi, 11 milyon 904 Bin 456 Adet sentetik ecza hap, 1,5 tondan fazla (1.521.589 gr) uyuşturucu hammaddesi, 7 milyon 155 bin boş kapsül, 6 adet profesyonel hap dolum makinesi ile birlikte örgüt lideri ile birlikte 79 şüpheli yakalanı. Emniyet sorgularının ardından Adliyeye sevk edilen 79 kişiden 48'i tutuklandı.

Operasyon Sürüyor

Dosya kapsamında suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheli şahsa yönelik İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenek 17 şüpheli gözaltına alındığı açıklandı. Emniyet güçleri, "uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans" mesajını bir kez daha yineledi.