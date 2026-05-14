Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- 94 yıllık bir geçmişe sahip olan Şaşal Su, son bir yıl içerisinde yükselişe geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yönetimi devralmasıyla beraber tesislerde başlatılan yenilenme süreci, rakamlara da direkt yansıdı.

2024 yılının Nisan ayında ayda sadece 200 bin şişe dolum yapabilen fabrika, 2025 yılı itibarıyla bu sayıyı 4 milyona çıkararak büyük bir ilerleme kaydetti.

Şaşal Su’yun kalitesi tescillendi

Menderes’in Şaşal Köyü’nde bulunan ve bir dönem durgunlaşan tesis, Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla yeniden kente kazandırılmıştı.

Tesis, 0,5 litreden 5 litrelik pet şişelere; özenli sofraların tercihi olan 0,33 ve 0,75 litrelik cam ambalajlara kadar kapsamlı şekilde üretim yapıyor.

Türk Standartları Enstitüsü’nden (TSE) gelen olumlu geri dönüş aldı ve TS 266 belgesiyle, Şaşal Su’yun kalitesi tescillenmiş durumda.

"Prensibimiz kaliteli suyu ve uygun fiyatlarla halka buluşturmak"

Süreçteki teknik ayrıntıları ve hedefleri paylaşan İzdoğa AŞ Genel Müdür Yardımcısı İlkay Kalafat, "2024 yılı Nisan ayından önce Şaşal Su Fabrikası’nda aylık 200 bin şişe üretip satışa hazır hale getiriyorduk.

2025 ve 2026 yıllarında yaptığımız üretim iyileştirmeleri ve kademeli artışla bu rakamı aylık 4 milyon şişeye yükselttik." dedi.

Kalafat, yalnızca üretime değil, halkın bu suya ulaşabilmesine de odaklandıklarını dile getirerek, "Prensibimiz kaliteli suyu, uygun fiyatlarla İzmir halkıyla buluşturmak" dedi.

Satış ağının da hızla büyüdüğünü vurgulayan Kalafat, 5 yeni bayi ve İZMAR dahil 6 yerel market zincirinin sisteme eklenmesiyle erişilebilirliğin arttığını, önümüzdeki süreçte yeni bayiliklerle bu süreci daha da büyüteceklerini dile getirdi.

Yenileme çalışmaları yapıldı

Mevcut şişirme makinelerinde yapılan kapsamlı bakım-onarım çalışmaları ve eskiyen paletleme sisteminin yenilenmesiyle hatlardaki sorunlar çözüldü.

Yapılan bu iyileştirmeler sayesinde hem cam hem de pet şişe hatlarında üretkenlik yükselirken, birim maliyetler de aşağı çekildi. Fabrikaya yeni bir yangın tesisatı kurulurken, tüm işletme sigorta kapsamına alınarak riskler en aza indirildi.

Logoda Saat Kulesi imzası

Şaşal Su, raflardaki yeni görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Kentin hafızasındaki yerini korumak için orijinal logosu korunan etikete, İzmir’in en önemli simgesi olan Saat Kulesi figürü eklendi.

Ege Bölgesi’nin sofralarına misafir oluyor

Şaşal’ın hedefi artık yalnızca İzmir merkezli değil. İZMAR Tanzim Marketler, Grand Plaza noktaları ve İzmirli Kahve şubelerinin dışında, 5 büyük zincir market ve büyük bayi ağıyla marka Ege’ye yayılıyor.

Başta Manisa, Aydın, Uşak ve Muğla olmak üzere komşu illerde de Şaşal Su, her geçen gün daha fazla yerde tüketicisiyle buluşmayı sürdürüyor.