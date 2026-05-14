Son Mühür - Türkiye genelinde sürücüleri kapsayan yeni düzenlemeler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Hazırlanan düzenlemelerle özellikle ileri yaş grubundaki sürücülerin sağlık durumlarının ve araç kullanma yeterliliklerinin daha düzenli aralıklarla kontrol edilmesi amaçlanıyor. Ehliyet yenileme süreçlerinde yapılması planlanan değişikliklerle birlikte denetim kriterlerinin daha sıkı hale getirilmesi bekleniyor.

Yaş sınırı geliyor, yeni belgeler istenecek

Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklerle birlikte ticari taşımacılıkta görev alacak sürücüler için yeni yaş ve yeterlilik şartları uygulanmaya başladı. Büyük otobüs şoförlerinde en az 26 yaş şartı korunurken, ticari araç kullanacak kişilerin 66 yaşından gün almamış olması gerekecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Aralık 2023’te alınan geçici kararla, artan sürücü ihtiyacı nedeniyle üst yaş sınırı bir süreliğine 69’a yükseltilmişti. Salgın sonrası lojistik yoğunluğu ve 6 Şubat depremlerinin ardından uygulamanın süresi uzatılırken, 68 yaşını tamamlayıp 69 yaşından gün alan kişilerin ticari araç kullanamayacağı açıklanmıştı.

Yeni düzenleme kapsamında ticari araç sürücülerinin mesleki yeterlilik belgelerine sahip olması da zorunlu hale getirildi. Düzenleme ile hem trafik güvenliğinin hem de kamu güvenliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ehliyet yenileme süresinde değişiklik

Yeni uygulama kapsamında 65 yaş ve üzerindeki sürücülerden her 3 yılda bir sağlık raporu alarak ehliyetlerini yenilemeleri istenecek. 80 yaşını geçen vatandaşlar ise bu işlemi 2 yılda bir yapmak zorunda olacak. Edinilen bilgilere göre, ileri yaştaki sürücülerin yanı sıra trafikteki diğer kişilerin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Uygulamanın ayrıntılarına ilişkin ilgili kurumların önümüzdeki günlerde kapsamlı açıklamalar yapması beklenirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına sağlık kontrollerini aksatmadan ehliyet yenileme işlemlerini zamanında tamamlamaları gerektiği belirtildi.