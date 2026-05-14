SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'milletin huzuruna ve ekonomiye kasteden suç organizasyonuna ağır darbe' sözleriyle duyurduğu büyük operasyonlarından birinde, hukukçu kimliğini suç mekanizmasına kalkan yapan isimler de gözaltına alındı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın gözaltına alınmasıyla kamuoyunda büyük ses getiren operasyonun hukukçu ayağında çarpıcı detaylar konuşuluyor.

Suç Trafiğini Avukatlar Mı Yönetti?

Soruşturma dosyasından sızan bilgilere göre, gözaltına alınan 4 avukatın sadece savunma yapmadığı, aynı zamanda şebekenin 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık devasa para trafiğinde 'danışmanlık' ve 'transfer koordinatörlüğü' yaptığı öne sürülüyor. Avukatların, uzun süredir takibe alınan suç örgütü üyeleri ile görüşmeler yaptığı ve elde edilen kayıtlar üzerine operasyon kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi. Bu görüşmelerde, MASAK tarafından konulan hesap blokelerinin hukuki boşluklar kullanılarak nasıl kaldırılacağı üzerine yapılan görüşmeler olduğu iddialar arasında yer alıyor. Kara paranın aklanması için kurulan şirketlerin tescil ve operasyonel süreçlerinde 'yasal kılıf', örgüt üyelerine olası operasyonlar öncesi teknik ve hukuki taktikler verilmesinde de rol oynadıkları öğrenildi.

Aylar Süren Telefon Trafiği

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun temelini aylar süren teknik ve fiziki takip oluşturuyor. Özellikle avukatlar arasındaki telefon trafiği ve şifreli yazışmaların, suç gelirlerinin sistem içinde nasıl eritildiğine dair somut kanıtlar içerdiği belirtiliyor. 'Tapeler'de geçen 'emanetleri güvenli limana çekelim, 'blokeyi açacak formülü bulduk' gibi ifadelerin savcılık tarafından 'suçun iştirakii' olarak değerlendirildiği öğrenildi.

