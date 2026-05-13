CHP Lideri Özgür Özel 15 Mayıs Cuma günü İzmir ziyaretini gerçekleştirecek. İzmir’in Bayraklı, Karşıyaka, Buca ve Narlıdere belediyelerinde görev yapan memurların TİS haklarına yönelik yaşanan krizde ise dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Buca ve Narlıdere'de uzlaşma sağlandığı belirtilirken, sendikalar adına açıklamalarda bulunan Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, "Görüşme yapıldı. Buca Belediyesi'nde mevcut TİS eskisi gibi devam edecek. Geriye dönük alacaklarla ilgili yeniden görüşülecek plan yapılacak. Konuşulanlara sadık kalınacağı belirtildi. Narlıdere'de ise eski tarzda, mevcut sözleşme ödemelerine uyum sağlanacak şekilde ödeme yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bayraklı ile ilgili olarak ise yeni bir açıklama geldi.

Bayraklı'da müzakere çanları!

Bayraklı Belediyesi'nde yarın saat 10.30'da Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile belediye örgütlü bulunan TÜM BELSEN,

TÜM YEREL SEN, BİRLİK YEREL SEN, BAGIMSIZ YEREL HAKSEN ve TÜRK YEREL HİZMETSEN sendikaları toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Yasal sınırın kaldırılması ve Bayraklı Belediyesi'ne yaraşır bir toplu sözleşme masası kurulması için görüşmeler olacaktır. Bu görüşmelerden olumsuz sonuçlar çıkarsa eylemler artarak devam edecek ve Mayıs'ta Özgür Özel ziyaretlerinde pankartlar açılıp alanlarda olunacaktır." ifadeleri kullanıldı.