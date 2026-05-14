AK Parti İzmir acı bir haberle sarsıldı. AK Parti Ödemiş Belediye Meclis Üyesi Halil Deveci'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Aynı zamanda Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Halil Deveci'nin vefatı başta sevenleri olmak üzere, AK Parti teşkilatında ve Ödemiş halkında da büyük üzüntü yarattı.

Halil Deveci'nin cenaze törenine ilişkin detaylar henüz netleşmezken, ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Acı haberi Başkan Saygılı duyurdu!

AK Parti Ödemiş Belediye Meclis Üyesi ve Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Deveci'nin vefat haberini AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Saygılı, "Ödemiş Belediye Meclis Üyemiz, kıymetli yol arkadaşımız Halil Deveci’yi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Davasına olan bağlılığı, samimiyeti ve Ödemiş’imize hizmet aşkıyla gönüllerde güzel izler bırakan Halil Deveci’ye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.