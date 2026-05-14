Döviz kurundaki hareketlilik ve ithal ürünlerdeki fiyat artışı, vatandaşları alternatif arayışına itti. Yerli üretime ve milli sermayeye destek bilincinin de artmasıyla birlikte, kozmetik ve kişisel bakım sektöründe gözler Türk malı ürünlere çevrildi. Doğal içerikleri, her saç tipine uygun formülleri ve ulaşılabilir fiyatlarıyla öne çıkan yerli şampuanlar büyük ilgi görüyor. Peki, hem market raflarında hem de eczanelerde bulabileceğimiz Türk malı şampuan markaları hangileri?

TÜRK MALI ŞAMPUAN MARKALARI HANGİLERİ?

Kozmetik pazarında ithal ürünlere yönelmek istemeyen bilinçli tüketiciler için çok sayıda yerli seçenek bulunuyor. Tamamen Türk firmaları tarafından üretilen ve yetişkinler için geliştirilen popüler şampuan markalarından bazıları şunlar:

Eyüp Sabri Tuncer

Duru

Bioxcin ve Bioblas

DP (Daily Perfection)

Urban Care

Komili

Ersağ

Biobellinda

Naturalive

Hacı Şakir

Agarta

INCIA ve Siveno

Uzmanlar, ürün seçimi yaparken mutlaka saç tipine ve şampuanın içeriğine dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Ayrıca listedeki markaların büyük çoğunluğunun sadece yetişkin kullanımı için özel formüle edildiği belirtiliyor.

YERLİ ŞAMPUANLARIN ÜRETİCİLERİ KİMLER?

Piyasada güvenle tercih edilen bu markaların arkasında Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşları ve yenilikçi girişimcileri yatıyor. Duru, Evyap bünyesinde; Bioxcin ve Bioblas saç bakım markaları ise Biota Laboratuvarları tarafından üretiliyor. DP şampuan Tat Grup çatısı altındayken, doğal bakım markası Urban Care Selen Kozmetik tarafından piyasaya sunuluyor. Bebek bakım ürünleriyle tanınan Dalin Korozo Grup'a aitken, Uni Baby Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri bünyesinde üretilmeye devam ediyor. Bitkisel formüllere ağırlık veren Otacı Merkez İlaç tarafından, doğal kozmetik ürünleri INCIA ve Siveno ise Glohe Grup laboratuvarlarında hazırlanıyor. Çevre dostu ve doğal içerikli ürün arayanlar için ise Ersağ, Naturalive, Agarta ve Spumy gibi markalar doğrudan satış ve seçkin noktalar aracılığıyla tüketiciye ulaşıyor.