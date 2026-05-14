Son Mühür/ Geçtiğimiz günlerde Son Mühür ekranlarında yayımlanan Gündem Masası programında, tutuklu olarak cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iptal edilen diplomasına ilişkin teknik detayları ve bu kararın hukuki dayanaklarını tek tek sıralayan Duayen gazeteci Hasan Çölmekçi, tartışmanın fitilini İzmir yerel siyasetine taşımış ve çarpıcı bir iddiayı dile getirmişti. Usta kalem Çölmekçi, İzmir’deki bazı belediye başkanlarının diplomalarında da benzer soru işaretlerinin yer aldığını belirtmişti.

İzmir'de de bazı belediye başkanlarının üniversite diplomalarında İmamoğlu'nun diplomasına benzer bazı usulsüzlerin olduğundan söz eden Çölmekçi, “Bazı belediye başkanlarının da böyle diploma elde ettiği konuşuluyor İzmir’de. Bazı belediyelerin biyografilerinde sadece ismi yazmadan, sadece “üniversite mezunu” diye geçiştirdikleri gözüküyor kendi sayfalarında. Bu tür olaylar da var...'' ifadelerini kullanmıştı.

İzmir’deki çok sayıda belediye başkanının özgeçmişinde mezun olunan üniversite, bölüm ve eğitim geçmişi ayrıntılı şekilde kamuoyuyla paylaşılırken, bazı isimlere ilişkin bilgilerin sınırlı tutulması dikkat çekiyor.

Resmi sitede eksik bırakılan eğitim detayı

Bu kapsamda gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen oldu. Kemalpaşa Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan özgeçmiş bölümünde Türkmen için, ‘İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kemalpaşa’da tamamladı. Türkmen, Üniversite mezunudur’ ifadeleri kullanılıyor. Ancak hangi üniversiteden, hangi bölümden mezun olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmıyor.

Kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi ve eğitim geçmişine ilişkin bilgilerin netleştirilmesi amacıyla yöneltilen soruların ise yanıtsız kaldı. Kemalpaşa Belediyesi bu konuda açıklama yapmak istemedi.

Sosyal medyadaki yorum krizin fitilini ateşledi

Diğer yandan bu iddialar üzerinde bir vatandaşın sosyal medya üzerinden dile getirdiği isyan ise tartışmanın fitilini iyice ateşlemişti. "Tuz kokmadı, çürüdü" diyen vatandaşın, Güzelbahçe’deki imar usulsüzlüklerinden Azerbaycan’dan bir yılda alınan diplomalara kadar uzanan ağır ithamları olmuştu. Vatandaş, yorumunda Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın diplomasını hedef alarak, “1 yılda Azerbaycan'dan gelen diploma ile nasıl koltuklara oturulduğunu detaylar ile bilseniz bu düzenden nefret eder meclisteki hiçbir partiye güveniniz kalmazdı” ifadelerini kullanmıştı

Diploma tartışmalarının gölgesinde şeffaflık arayışı

Özellikle son dönemde diploma tartışmalarının Türkiye gündeminde geniş yankı uyandırdığı bir süreçte, kamu görevi yürüten isimlerin özgeçmiş bilgilerini şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde paylaşılması gerektiği yönündeki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.