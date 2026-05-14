Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Buca’da öğleden sonra yaşanan talihsiz kaza, mahallede büyük paniğe neden oldu. Dumlupınar Mahallesi’nde, 3 katlı bir binanın çatısına çıkan 40’lı yaşlarındaki vatandaş, henüz belirlenemeyen bir sebeple dengesini kaybederek apartman boşluğuna düştü. Saat 16.40 sularında gerçekleşen olayda, beton zemine çakılan adamın yardımına çevredeki komşuları koştu.

İtfaiye ekipleri hızla olay yerine geldi

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak olay yerine ulaşan ekipler, yaralının düştüğü noktanın oldukça dar ve kapalı olduğunu fark etti. İtfaiye erleri, saniyelerin bile kritik olduğu o anlarda binanın alt katındaki bir dairenin mutfağına girmeyi kararlaştırdı. Operasyonun en zorlu kısmı ise burası oldu. ekipler mutfaktaki cam korkulukları profesyonel ekipmanlarla keserek apartman boşluğuna bir koridor açtı.

Nefes kesen anlar

Korkulukların kesilmesinin ardından yaralıya ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri, vatandaşa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Vücudunda ağır hasar oluşmaması için travma tahtasına titizlikle sabitlenen yaralı, açılan o dar yoldan dışarı çıkarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşın, hastaneye götürülürken bilincinin açık olduğu görüldü.

Araştırma sürüyor

Hastane kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, vücudunda çok sayıda kırık ve darbe izi bulunan vatandaşın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Polis ve itfaiye ekipleri, kazanın çatıda yapılan bir çalışma sırasında mı yoksa dikkatsizlik sonucu mu meydana geldiğini belirlemek adına incelemelerini sürdürüyor.