Son Mühür- Özgür Özel liderliğindeki CHP yönetimiyle yaşadığı gerilimin ardından Sözcü Tv'deki görevinden ayrılmak zorunda kalan Yılmaz Özdil, CHP'deki yolsuzluk iddialarıyla ilgili sıcak gelişmeler olacağına dair mesajlar verdi.

CHP'nin ikinci lideri İsmet İnönü'nün, ''Namuslular da namussuzlar kadar cesur olmalıdır'' sözünün aslının farklı olduğunu belirten Özdil, ''İsmet İnönü namuslular cesur olsun değil, sabırlı olsun diye seslenmiş. Şimdi ortama bakarak bana kızan CHP'liler sabırlı olsunlar'' diyen Yılmaz Özdil, CHP'nin mevcut yönetimiyle yaşadığı gerilimde kimin haklı olduğu önümüzdeki günlerde net bir şekilde ortaya çıkacağına inandığını vurguladı.



Manisa'dan gelen telefon...



Boykot çağrıları yüzünden Sözcü zarar görmesin, orada 500 kişi çalışıyor diye istifa ettiğinin bir gün sonrasında Manisa'dan telefonla arandığını belirten Yılmaz Özdil,

''Saat 22.00 sularıydı, telefonum çaldı. Arayan Şehzadeler Belediye Başkanı rahmetli Gülşah Durbay'ın babasıydı.

Emek emek yetiştirdiği gencecik evladını toprağa vermiş bir baba olarak arıyordu. Yüreği kanayan bir baba olarak. Bu CHP'de olan bitenler hakkında, bu yolsuzluk iddiaları hakkında bana neler söyledi?

Gülşah Durbay'ın babasının açıklamaları karşısında neden gözlerim fal taşı gibi açıldı? Kimin aracılığıyla beni aradı? Telefon numaramı hangi sürpriz insandan almıştı? Çok sürpriz'' ifadelerine yer verdi.



CHP'yi geri almadan...



Kendisine yönelik eleştiri getiren meslektaşlarına da seslenen Yılmaz Özdil,

''Kiralık kalemler, az sabır! Ve ısrarla söylüyorum, belki bu defa anlaşılır umuduyla tekrar söylüyorum. CHP'yi geri almadan, Türkiye'yi geri alabilmek mümkün değildir'' değerlendirmesinde bulundu.