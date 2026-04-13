Son Mühür/ Emine Kulak- Ege Bölgesi’nde bahar aylarının başlamasına rağmen pazar tezgâhlarındaki yüksek fiyatlar düşüş göstermedi. İzmir genelinde açık tarla üretiminin henüz başlamamış olması, serada yetiştirilen ve ithal ürünlere olan bağı artırırken fiyatların yüksek seyretmesine neden oluyor.

Sebze fiyatlarında dikkat çeken artış

Pazarlarda en çok tüketilen sebzelerin fiyatları cep yakıyor. Patlıcanın kilogramı 40 ile 50 TL arasında değişirken, salatalık 40 TL’den başlayıp 60 TL’ye kadar çıkıyor. Domates fiyatı 60 TL iken, patates ve soğan ise 25 TL seviyelerinde satılmasına rağmen, vatandaşın toplam harcamasını ciddi şekilde artırıyor.

Biber fiyatı zirvede

Kış sebzeleri tezgâhlarda yer almaya devam etse de fiyatlar düşmüş değil. Lahana ve karnabaharın adet fiyatı 70 TL olurken, biberin kilogram fiyatı 150 TL’ye kadar yükselerek pazarın en pahalı ürünlerinden biri oldu.

Meyve fiyatları da el yakıyor

Baharın gelmesiyle birlikte tezgâhlarda yerini alan çilek 90 TL’den, erik ise 120-150 TL arasında satılıyor. Muzun kilosu da yaklaşık 100 TL seviyesinde alıcı buluyor.

Aileler 1000 TL ile sınırlı alışveriş yapabiliyor

Artan fiyatlar karşısında vatandaşlar alışverişlerini kısıtlamak zorunda kalıyor. Pazara çıkan birçok ailenin ortalama en fazla 1000 TL’lik alışveriş yapabildiği, bu tutarın ise temel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Vatandaşlar, hem ürünlerin pahalı olmasından hem de alım gücünün düşmesinden dolayı istedikleri ürünleri almakta zorlandıklarını dile getiriyor.