Menemen Futbol Kulübü’nde taşlar yerinden oynuyor. Takımın yeni sezonda Tire’ye taşınma ihtimali ve kulübün geleceğine dair belirsizlikler camiada tartışılmaya devam ederken, kadrodan ilk yaprak dökümü gerçekleşti. Sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Burak Bilgen, kulüple olan bağlarını kopardı. 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen tecrübeli stoper, Menemen FK ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Ayrılık kararı şok etkisi yarattı.

Karşılıklı fesih geldi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Adana 01 FK’dan büyük umutlarla transfer edilen 27 yaşındaki savunmacı, İzmir ekibinde aradığı istikrarı tam olarak yakalayamadı. Menemen formasını ligin ikinci yarısında sadece 10 maçta sırtına geçirebilen oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. Fesih sürecinin iki tarafın da ortak kararıyla netleştiğini belirten tecrübeli futbolcu, vedasını şu sözlerle resmileştirdi:

"Menemen Futbol Kulübü ile olan sözleşmemi karşılıklı anlayış çerçevesinde ve kendi isteğim doğrultusunda sonlandırmış bulunmaktayım."

Krizin ortasında veda mesajı

Kulübün taşınma iddiaları nedeniyle sancılı bir süreçten geçtiği bu günlerde Burak Bilgen, giderayak camiayı sakinleştiren bir veda mesajı yayınladı. Yönetimden personele kadar herkese tek tek teşekkür eden stoper, Menemen FK formasını taşımanın kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu aktardı.

Başkan Bilgin Tokul ve Sportif Direktör Nihat Yılmaz’a özel bir parantez açan futbolcu, "Teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma, kulüp personeline ve her zaman yanımızda olan değerli Menemen taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum. Kulübün bundan sonraki süreçte de başarılarla yoluna devam edeceğine inanıyor, tüm camiaya gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Menemen yönetiminin, Burak’ın boşluğunu doldurmak için transfer piyasasında nasıl bir rota izleyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

