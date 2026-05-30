Son Mühür - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, X (Twitter) hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Yoğun bir kalabalığın katılımıyla Güvenpark'ta gerçekleşen ve Türk bayraklarının dalgalandığı coşkulu bir miting veya yürüyüş anından fotoğraf paylaşan Başkan Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e olan net desteğini ilan etti.

Başkan Sengel, paylaştığı selfie fotoğrafının üzerine "Kimin arkasından yürüyeceğimizi biliyoruz Allah'tan" notunu düşerek, partinin genel merkez politikalarına ve liderliğine olan bağlılığını açıkça gözler önüne serdi. Paylaşımında Özgür Özel’in iletişim hesabını (@ozgurozeliletism) etiketleyen Sengel, mesajının sonuna kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

İlçe Başkanı ile omuz omuza

Paylaşılan fotoğrafta dikkat çeken bir diğer önemli detay ise Efes Selçuk siyasetinin güçlü isimlerinin bir arada yer alması oldu. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in hemen yanında, CHP Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu’nun da yer aldığı görüldü. İlçe örgütüyle bir uyum ve koordinasyon içinde hareket edildiğinin mesajını veren bu kare, yerel ve genel siyaset arasındaki güçlü bağı bir kez daha tescilledi.