Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan yetki ve meşruiyet tartışmaları tırmanırken, milletvekilleri ve örgüt yöneticilerinin seçtiği taraflar da netleşmeye devam ediyor. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu’na olan yakınlığı ve desteğiyle bilinen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bugün CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen programa katılarak safını bir kez daha açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde toplanan kalabalığa katılan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel cephesine karşı gövde gösterisinde bulundu.

Genel merkez binasındaki buluşmayı bir "demokrasi şöleni" olarak nitelendiren Sevda Erdan Kılıç, gerçekleştirilen etkinliğin sadece bir bayramlaşma değil, aynı zamanda örgüt iradesinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla Genel Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz bayramlaşma programı, demokrasi ve dayanışma buluşmasına dönüştü. Örgütümüzle omuz omuza, aynı inanç ve kararlılıkla bir araya geldik. Bu büyük coşku; Cumhuriyet Halk Partisi’nin köklü hafızasının, örgüt iradesinin ve iktidar yürüyüşünün en güçlü göstergelerinden biridir. Birlikteyiz, umutluyuz ve kararlıyız."

Kılıçdaroğlu destekçilerinin genel merkezde toplandığı, Özgür Özel ve ekibinin ise Ankara Güvenpark'ta bir araya geldiği bu kritik günde, Sevda Erdan Kılıç'ın "köklü hafıza" ve "örgüt iradesi" vurgusu yapması dikkat çekti.