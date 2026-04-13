Son Mühür/ Beste Temel- Ege Bölgesi’nin üç önemli merkezi İzmir, Manisa ve Aydın’da önümüzdeki üç gün boyunca bahar havası hakim olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, bölge genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yükselmesi öngörülüyor. Hafta ortasına kadar sürecek bu ısınma dalgası, Perşembe günü iç kesimlerde zirve noktasına ulaşacak.

Hafta başında parçalı bulutlu gökyüzü

13 Nisan Pazartesi günü bölge genelinde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim. Gece saatlerinde Manisa’da 6, İzmir’de 8 ve Aydın’da 9 dereceye kadar düşen termometreler, gün içerisinde yükselişe geçiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenirken; günün en yüksek sıcaklıklarının İzmir’de 22, Manisa’da 20 ve Aydın’da 23 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı ve Çarşamba: Termometreler yükselişini sürdürüyor

Haftanın ikinci ve üçüncü gününde de yağışsız ve açık bir hava öngörülüyor. 14 Nisan Salı günü sıcaklıklar İzmir ve Aydın’da 10-24 derece, Manisa’da ise 9-24 derece aralığında olacak. 15 Nisan Çarşamba günü ise ısınma ivme kazanacak. Özellikle Aydın’da termometrelerin 27 dereceyi görmesi beklenirken, İzmir’de en yüksek sıcaklığın 23, Manisa’da ise 25 derece olacağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıkları da hissedilir derecede artarak 13-14 derece bandına yükselecek.

Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı

Sıcak hava dalgasıyla birlikte Meteoroloji uzmanları önemli bir uyarıda da bulunuyor. Salı gecesinden itibaren bölgenin Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkisi altına girmesi bekleniyor. Yaklaşık 2-3 gün sürecek olan bu doğa olayının, görüş mesafesinde hafif düşüşlere ve hava kalitesinde değişimlere neden olabileceği belirtiliyor.

Hafta ortasında yaz provası

Haftalık hava seyrini özetleyen tahminler, Perşembe günü iç kesimlerdeki ovalarda sıcaklığın 30 dereceye kadar çıkarak "pik" yapacağına işaret ediyor. Bölge halkının önümüzdeki üç gün boyunca kademeli artışa ve özellikle Çarşamba gecesinden itibaren etkili olacak toz taşınımına karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor.