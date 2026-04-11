Ege Denizi'nde komşu kıyıları birbirine bağlayan yeni bir köprü kuran Aliağa, Midilli seferleri ile deniz turizmine taze bir soluk getiriyor. Aliağa Belediyesi ile İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi’nin ortak vizyonuyla hayata geçirilen Aliaport Aliağa Deniz Yolcu İskelesi, bayramdaki ön hazırlık sürecinin ardından 10 Nisan itibarıyla resmi takvimine başladı.

Yeni dönemin ilk yolculuğunda 450 yolcu kapasiteli modern bir katamaran kullanıldı. Bu yüksek hızlı deniz aracı sayesinde iki kıyı arasındaki mesafe sadece 1 saate inerek yolculara büyük bir zaman avantajı sağladı. Sabah saat 08.00’de Aliaport’tan demir alan gemi, konuklarını güvenli bir yolculuğun ardından Midilli’ye ulaştırdı.

“Gelecek talepleri heyecanla bekliyoruz”

Ulaşım ağındaki bu önemli gelişmeye dair konuşan Liman Yöneticisi Faruk Altun, Türkiye’nin en geniş hacimli katamaranlarından biriyle hizmet verdiklerini vurguladı. Yolculuk süresini minimuma indirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Altun, ilk seferi başarıyla tamamladıklarını ve gelecek talepleri heyecanla karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

Bölge turizmine ve yerel ekonomiye ciddi katkı sağlaması beklenen bu düzenli deniz ulaşımı, 1 Kasım tarihine kadar kesintisiz olarak devam edecek.