Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova'da muhtarlık makamının birliğini temsil eden Bornova Muhtarlar Derneği, 7. Olağan Genel Kurulu'nu büyük bir heyecanla tamamladı. Altındağ Atatürk Kültür Merkezi STK Yerleşkesi’nde düzenlenen kongreye, ilçenin mülki ve yerel idarecileri ile çok sayıda muhtar katılım sağladı. Seçime tek liste ile giren mevcut başkan Zeki Güler, üyelerin güvenoyunu alarak görevine yeniden seçildi ve güven tazeledi.

Hizmette uyum ve koordinasyon vurgusu

Genel kurulun açılışında söz alan Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçedeki hizmet akışının temelinde yatan uyumun altını çizdi. Devlet kurumları ile mahalle temsilcileri arasındaki bağı "bir elin parmakları" benzetmesiyle nitelendiren Şahiner, koordinasyonun vatandaş odaklı çözüm üretmedeki kritik rolüne değindi. Büyükşehir yapılanmasından kaynaklı bazı işleyiş zorluklarına rağmen, iyi niyetli bir iş birliği sayesinde her türlü engelin aşılabileceğini belirten Şahiner, tüm muhtarların tek bir dernek çatısı altında birleşmesinin ilçeye güç kattığını ifade etti.

Belediye ve muhtarlar arasındaki güçlü ortaklık

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise belediye faaliyetlerinde muhtarların vazgeçilmez birer yol arkadaşı olduğunu vurguladı. Mahallelerdeki her bir sorunun tespiti ve çözümü noktasında muhtarların en öncelikli paydaşları olduğunu hatırlatan Eşki, farklı fikirlerin zenginlik olduğunu ancak temel amacın Bornova halkına hizmet etmekte birleşmek olduğunu dile getirdi. Başkan Eşki, derneğin bu birliktelik ruhunu ayakta tutan en önemli mekanizmalardan biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Yeni dönemde kesintisiz temsiliyet mesajı

Seçim sonuçlarının ardından kürsüye gelen Dernek Başkanı Zeki Güler, 2024 yılından bu yana sürdürdükleri kapsayıcı yönetim anlayışına dikkat çekti. Derneğin bir hiyerarşi merkezi değil, muhtarların taleplerini kurumlara ulaştıran bir köprü olduğunu hatırlatan Güler, yeni dönemde de muhtarların haklarını ve mahallelerin ihtiyaçlarını aynı azimle savunmaya devam edeceklerini belirtti. Kongrenin genel havasına hakim olan ortak hareket etme vizyonu, Bornova'nın gelecekteki projeleri için de umut verici bir tablo oluşturdu.