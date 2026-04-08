Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Çankaya Katlı Otoparkı’nın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Kent merkezinde önemli bir ihtiyacı karşılayan otoparkın devre dışı kalması, özellikle Kemeraltı bölgesinde esnaf ve vatandaşları zor durumda bıraktı.

Günde yüzlerce araca hizmet veren otoparkın kapanmasıyla birlikte araç sahipleri ya park yeri bulmakta güçlük çekiyor ya da daha uzak noktalara yönelmek zorunda kalıyor. Bu durum, bölgedeki ticari hareketliliği de doğrudan etkiliyor.

Öte yandan düğün ve gelinlik sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Kemeraltı’nda yoğunluğun yeniden artması beklenirken, esnaf çözüm çağrısını yineledi. Kemeraltı Derneği öncülüğünde başlatılan imza kampanyasıyla otopark sorununun bir an önce çözülmesi talep ediliyor.

Başlatılan kampanyaya İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş da destek verdi.