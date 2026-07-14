En yüksek faiz veren bankalar hangileri, 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar oldu ve hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları ve banka banka kazanç listesi...

Enflasyona karşı parasının değerini korumak ya da döviz birikimini Türk lirasına çevirmek isteyenler için bankalar arasındaki faiz yarışı yeni bir boyuta taşındı. Özellikle 500 bin TL gibi bir sermayeyi kısa vadede nemalandırmak isteyen vatandaşlar, en avantajlı vadeli mevduat oranlarını araştırıyor. Bankaların güncellediği listelerde faiz oranları yüzde 35 ile yüzde 46 arasında değişiklik gösteriyor. Bankalar, yeni müşteri kazanmak veya mevcut varlıkları korumak adına hoş geldin faizlerini peş peşe güncelliyor. Peki, hangi banka net olarak ne kadar kazandırıyor? En kârlı vadeli hesap seçeneği hangisi? İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar ve kuruşu kuruşuna 32 günlük getiri hesaplaması.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ HANGİ BANKADA?

Bankacılık sektöründe mevduat kapma yarışı hız kazanırken, kamu bankaları ile özel bankaların sunduğu oranlar netleşti. Mevcut piyasa koşullarında en yüksek faiz oranını yüzde 46 ile Anadolubank sunarken, onu yüzde 45 oranıyla Denizbank takip ediyor. Yatırımcıların sıklıkla tercih ettiği dijital bankacılık kanalları ve diğer özel bankalar ise yüzde 41 ile yüzde 43 bandında yoğunlaşıyor.

500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK NET FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Yatırımcıların en çok merak ettiği 500 bin TL tutarındaki birikimin, bankaların güncel faiz oranlarına göre 32 günlük vade sonundaki net kazanç ve toplam bakiye tablosu şu şekildedir:

Banka Adı Faiz Oranı (%) 32 Günlük Net Kazanç (TL) Vade Sonu Toplam Bakiye (TL) Anadolubank 46,00 14.370,54 514.370,54 Denizbank 45,00 16.533,17 516.533,17 QNB 43,75 14.138,82 514.138,82 Hayat Finans 42,18 15.254,14 515.254,14 Akbank 42,00 15.189,04 515.189,04 ON Dijital Bankacılık 42,00 15.189,04 515.189,04 GetirFinans 42,00 15.189,04 515.189,04 Odea 42,00 15.189,04 515.189,04 Garanti BBVA 41,50 15.008,22 515.008,22 Ziraat Dinamik 41,50 15.008,22 515.008,22 ING 41,00 14.827,40 514.827,40 Ziraat Bankası 40,00 14.465,75 514.465,75 İş Bankası 38,50 13.923,29 513.923,29 Enpara 38,00 13.742,47 513.742,47 Ziraat Katılım 36,00 10.597,85 510.597,85 Halkbank 35,00 12.657,53 512.657,53

Not: Bankaların net kazanç tutarları, faiz oranlarının yanı sıra ilgili bankaların stopaj, gün sayısı hesaplama yöntemleri veya katılım bankacılığı kâr payı dağıtım esaslarına göre değişkenlik gösteriyor. Vadeli hesap açmadan önce ilgili bankadan güncel brüt ve net getiri teyidi alınması öneriliyor.