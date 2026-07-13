Son Mühür - Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,53 değer kazancıyla 14.321,19 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe 55 puanlık kayıp ve yüzde 0.39'luk düşüşle 14.265 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.500 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalarda Hürmüz tedirginliği...



Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı merkezli ABD-İran gerilimi nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

ABD'nin İran'a saldırılarını yoğunlaştırması ve Hürmüz Boğazı kaynaklı risklerin devam etmesinden dolayı artan jeopolitik gerilimlerle piyasalar haftaya satış baskısıyla başladı.

Söz konusu gelişmelerle petrol fiyatlarında yükselişler görülürken Brent petrolün bir kez daha 80 dolar sınırına dayandığı gözlendi.



Asya borsaları kayıpta...



Asya borsaları Güney Kore öncülüğünde sert düştü

Asya piyasaları haftaya sert düşüşlerle başladı.

Güney Kore borsasında işlem gören SK Hynix'in hisseleri yüzde 13,4, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 9,2 geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1.91, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8.9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2.14 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 geriledi.



Bitcoin, altın, gümüş, petrol...



Yüzde 1.67 oranında gerileyen ons altın 4.051 dolardan, gram altın 6.120 liradan,

son dönemdeki yükselişine ara veren gümüş 57.82 dolardan,

Yüzde 5'e yaklaşan yükselişin ardından Brent petrol 79.37,

Bitcoin 62.741 dolardan işlem görüyor.

