Türkiye'de her yıl anılan 15 Temmuz, yasalara göre tam gün resmi tatil sayılıyor. Bu sebeple tüm kamu kurum ve kuruluşları çarşamba günü faaliyetlerine bir günlük ara verecek. Kargo bekleyen, posta gönderecek olan veya muayene ihtiyacı duyan kişiler planlamalarını perşembe gününe göre yapıyor. Günlük hayatı yakından ilgilendiren posta, kargo ve poliklinik hizmetlerindeki çalışma düzeni tamamen değişiyor.

YARIN PTT AÇIK MI, 15 TEMMUZ'DA POSTANELER ÇALIŞIYOR MU?

2429 sayılı Kanun kapsamında resmi tatil uygulandığı için PTT şubeleri ve postaneler 15 Temmuz Çarşamba günü kapalı kalacak. Şubeler normal mesai düzeninde hizmet vermeyecek. Gün boyunca hiçbir kargo kabul, dağıtım veya teslimat işlemi yapılmayacak. Acil posta veya kargo işi olanların resmi tatil nedeniyle şubelere gitmek yerine işlemlerini ertelemesi gerekiyor. Postaneler, kargo dağıtım merkezleri ve bağlı tüm birimler bir günlük aranın ardından 16 Temmuz Perşembe sabahı normal mesai saatlerinde yeniden açılacak.

15 TEMMUZ'DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Resmi tatil uygulaması aile sağlığı merkezlerini de kapsıyor. Bu nedenle 15 Temmuz Çarşamba günü sağlık ocakları kapılarını kapatacak ve aile hekimleri hizmet vermeyecek. Hastaların rutin muayene, reçete yazdırma, tahlil veya pansuman gibi sağlık işlemlerini 16 Temmuz Perşembe gününe bırakması gerekiyor.

YARIN HASTANELER VE POLİKLİNİKLER ÇALIŞIYOR MU?

Hastanelerin çalışma düzeni resmi tatil kurallarına göre değişiyor. Kamu hastanelerindeki rutin poliklinik hizmetleri ve randevulu muayeneler 15 Temmuz günü yapılmayacak. Sistem üzerinden MHRS ve ALO 182 hattı aracılığıyla bu tarihe randevu verilmiyor. Acil sağlık durumları için ise devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerinin acil servis bölümleri 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar acil müdahale gerektiren durumlarda hastanelerin acil servislerine gidebilecek.