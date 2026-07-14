En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, temmuz emekli zammı meclisten geçti mi, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, kök maaş zammı ne oldu gibi sorular şu saatlerde internette en çok arananlar listesinde zirveyi çekiyor. İşte milyonların gözünü çevirdiği o dev düzenlemeye dair tüm ayrıntılar ve merak edilen o soruların yanıtları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün, milyonlarca vatandaşın bütçesini doğrudan etkileyecek oldukça önemli bir mesai var. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uzun süredir uygulanan taban maaşın 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesini hedefleyen teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmaya açılıyor. Hayat pahalılığı karşısında alım gücünü korumaya çalışan emekliler, komisyondan çıkacak müjdeli habere kilitlendi. Özellikle "En düşük emekli aylığı zammı kimleri kapsıyor?", "Zamlı temmuz maaşları hesaplara ne zaman geçecek?" ve "Maaş farkları nasıl ödenecek?" sorguları vatandaşın en çok yanıt aradığı konuların başında geliyor. Tüm bu sürecin temmuz ayına yetiştirilmesi hedeflenirken, masadaki taslağın ve ödeme takviminin detayları da netleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen yeni kanun teklifi, taban aylık uygulamasında ciddi bir güncellemeyi içeriyor. Mevcut ekonomik şartlarda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, yasanın onaylanmasıyla birlikte 23 bin 552 liraya yükselecek. Bu artış, kök maaşı bu rakamın altında kalan tüm vatandaşların gelirinde doğrudan bir iyileşme yaratacak. Geçmiş dönemlerde de uygulandığı gibi, kök maaş ile yeni taban aylık arasında oluşan fark, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaya devam edecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Milyonların en çok merak ettiği bir diğer konu ise zamlı ödemelerin takvimi. Hükümet yetkilileri, yasal düzenlemeyi Temmuz ayı ödeme günlerine yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Normal şartlarda SSK emeklileri tahsis numaralarının son rakamına göre 17 ile 26 Temmuz tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25 ile 28 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını cebine koyuyor. Şayet teklif bu tarihlere kadar Meclis Genel Kurulu'ndan geçip Resmi Gazete'de yayımlanırsa, zamlı tutarlar doğrudan hesaplara yatacak. Ancak yasama süreci uzar ve ödeme takvimine yetişemezse, oluşan maaş farkları daha sonraki bir tarihte emeklilere toplu olarak ödenecek.

YENİ DÜZENLEME KAÇ MİLYON EMEKLİYİ ETKİLEYECEK?

Bugün Türkiye'de gelir veya aylık alan toplam 17 milyon vatandaş yaşıyor ve bu devasa kitlenin yaklaşık 14,5 milyonunu SSK ile Bağ-Kur emeklileri oluşturuyor. SGK uzmanlarının yaptığı hesaplamalara göre, en düşük aylığın 23 bin 552 liraya çıkarılması yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ve hak sahibini doğrudan etkileyecek. 2022 yılında sadece 1,2 milyon olan taban maaş alanların sayısı, 2026 yılının Ocak ayında 4,9 milyona dayanmıştı. Temmuz ayında hayata geçecek bu yeni düzenlemeyle birlikte, en düşük emekli maaşı alanların sayısı tarihte ilk kez 5 milyon barajını aşacak.

EMEKLİ ZAMMININ BÜTÇEYE MALİYETİ NE KADAR?

Komisyonda ele alınan bu dev paketin kamu maliyesine etkisi de ortaya çıktı. 5 milyonu aşkın kişiyi kapsayan söz konusu taban maaş artışının Hazine'ye toplam faturasının yaklaşık 79 milyar lira civarında olması öngörüldü. Ayrılan bu devasa bütçe, düşük gelir grubundaki milyonlarca emeklinin alım gücünü desteklemek amacıyla kullanılacak. Şimdi tüm gözler komisyondan çıkacak kararda ve hemen ardından Genel Kurul'da yapılacak nihai oylamada.