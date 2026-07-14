Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (MUSKİ) görev yapan personelin promosyon süreci sonlandı. Toplam 6 bankanın teklif sunduğu ihaleyi Ziraat Bankası kazandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Ziraat Bankası Muğla Şube Müdürü Çınar Uzun'un katılımıyla imza töreni düzenlendi.

HESAPLARA 95 BİN LİRASI NAKİT YATIRILACAK

Protokolden belediyede çalışan bin 243 kişi ile MUSKİ bünyesindeki 419 kişi yararlanacak. Anlaşma şartlarına göre toplam bin 662 personelin hesabına 95 bin lira nakit aktarılacak. Kalan 5 bin liralık kısım ise çalışanların hesaplarına para puan şeklinde eklenecek.

SÖZLEŞME SÜRESİ 42 AYA YÜKSELTİLDİ

Törende sürece ilişkin bilgi veren Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2023 yılındaki sözleşmede tutarın 15 bin 600 lira olduğunu hatırlattı. Yeni rakamın eski tutara oranla ciddi seviyede arttığını belirten Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Haftanın bu ilk gününde böyle hayırlı bir protokol için sizlerin karşısında bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Büyükşehir Belediyemizde 1243, MUSKİ'de ise 419 olmak üzere toplam bin 662 mesai arkadaşımız bu promosyondan faydalanacak. 2023 yılından günümüze kadar geçerli olan bir önceki sözleşmedeki promosyon tutarı 15 bin 600 TL'ydi. Bugün Ziraat Bankası ile imzaladığımız bu protokolle, önceki dönemin 6 katından daha fazla bir rakama ulaşmış bulunuyoruz. Personelimizin özlük haklarını korumak, halkımıza kesintisiz ve nitelikli hizmet olarak geri dönecektir. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Promosyon ihalelerinde sürenin standartların dışına çıkarıldığını bildiren Aras, "Genelde bu protokoller 36 aylık yapılıyordu. Ancak biz süreyi 42 ay olarak planladık. Buradaki amacımız, bir sonraki dönemde MUBEP personelimizi de bu sürece dahil ederek 5 binin üzerinde çalışanımızla tek bir elden, çok daha güçlü bir koordinasyonla daha yüksek kazanımlar elde etmektir" diye konuştu.

BANKANIN KURULUŞ YILINA ÖZEL PARA PUAN

Şube Müdürü Çınar Uzun, komisyon ekiplerinin yürüttüğü çalışmanın ardından verebilecekleri en üst düzey teklifi sunduklarını ifade etti. Uzun, Başkan Aras'ın çalışanlar adına talep ettiği ek desteğin ardından 5 bin liralık para puan kararını aldıklarını aktardı. Ziraat Bankası Muğla Şubesi'nin 1899'da faaliyete geçtiğini dile getiren Uzun, "Arka planda çok ciddi emek veren bir komisyon ekibimiz var. Mevcut ekonomik konjonktürde teknik anlamda bankamız tarafından verilebilecek en iyi rakama ulaştığımızı söyleyebilirim. Rakamımız bir önceki döneme göre 6 kattan fazla bir artış gösterdi. Bununla birlikte, Ziraat Bankası Muğla Şubemiz 1899 yılında kurulmuş, Muğla ile tamamen bütünleşmiş köklü bir yapıdır. Başkanımızın bu anlamlı talebini ve bu köklü bağımızı dikkate alarak, teklifimizi 5 bin TL para puan desteği ile taçlandırıyoruz. Böylece toplam rakamı 100 bin TL'ye tamamlamış oluyoruz." dedi.

Toplantıda belediyenin temiz enerji yatırımları da değerlendirildi. Aras, MUSKİ üzerinden yürütülen yenilenebilir enerji projelerinde bankanın kredi olanaklarını kullandıklarını belirtti.