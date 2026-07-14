Tercan ilçesi Kargın beldesinde faaliyet gösteren Şimşek, Tarım ve Orman Bakanlığı projelerine başvurarak kendi işletmesinin temelini attı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Destekleme Programı üzerinden 2024 yılında mali yardım alma hakkı kazanan Şimşek, bin baş kapasiteli modern bir ağıl inşa etti.

YILDA 7 TON PEYNİR ÇIKARIYOR

Mekanda 500 koyun ile kesimlik 400 kuzu barınıyor. Yetiştirici, tesisinde et üretiminin yanında Avrupa Birliği tescilli Erzincan tulum peyniri imal ediyor. Şimşek, çocukluğundan bu yana sürdürdüğü mesleği kamu yardımıyla ilerlettiğini kaydetti.

Şimşek, "Devletimiz bize güzel bir destek verdi, güzel bir yatırım yaptık. Onun için devletimize çok teşekkür ediyoruz. 3 milyon 650 bin lira civarında bir destek aldık. Aynı zamanda Erzincan tulum peyniri üretimi yapıyoruz. Burada kuzu kesimlerimiz oluyor. Her türlü faaliyeti küçükbaşla ilgili yapıyoruz. Geçim kaynağımız bu. Yıllık ortalama 300-400 kuzu kesimi yapıyoruz, 6-7 ton kadar da tulum peyniri üretimi yapıyoruz." dedi.

Eski sistemde çalışırken zorlandıklarını belirten Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burayı yapmadan önce yine biz küçükbaş hayvancılık yapıyorduk ama ilkel olarak geleneksel ahırlarla yaptığımız için verimimiz çok düşüktü. Şu anda yaptığımız bu modern ahırla hem üretimimiz arttı hem de refahımız yükseldi. Önceden daha çok yoruluyorduk. Herkese bu tür işletmeler açmalarını tavsiye ederim. Devletimiz her konuda destek oluyor."

HEDEF 1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKMAK

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, bölgedeki yetiştiricilerin göçer düzenden modern yapılara geçtiğini ifade etti.

Koçaker, "Bakanlık olarak bizim önceliğimiz sektörde gıda arz güvenliğini sağlamak. Bunun için de işletmelerimizin sürdürülebilirliğini önceliyoruz. Dolayısıyla hem hayvansal üretimde hem bitkisel üretimde bu tarz modern tesislerle işletme altyapılarımızı güçlendirmeye ve üretim kapasitemizi her geçen gün daha da artırmaya çalışıyoruz. Bunun en somut örneğini aslında küçükbaşta biz bu sene Erzincan ilimizde yavaştan görmeye başladık." açıklamalarında bulundu.

Coğrafi işaretli peynirin yaylalarda yapılmaya başlandığını hatırlatan Koçaker, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret almış olan Erzincan tulum peyniri, muhtelif yaylalarımızda şu anda sezon itibarıyla üretilmeye başlandı. Ancak bir taraftan küçükbaş hayvancılığı sadece tulum peyniri özelinde değil, et üretimi açısından da çok kıymetli bir sektör. Dolayısıyla o alanda da biz yatırımları desteklemeye, yatırımcılarımıza destek olmaya devam ediyoruz."

Koçaker, kentteki toplam hayvan varlığının 610 binden 773 bine yükseldiği bilgisini paylaşarak, "Bu tesisleri kazandırdıktan sonra yaklaşık 610 bin civarında olan küçükbaş hayvan sayımız şu an 773 bin gibi bir rakama ulaştı. İnşallah hedefimiz birkaç sene içerisinde hayvan varlığımızı 1 milyonun üzerine çıkarmak." ifadelerini kullandı.