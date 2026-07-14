Son Mühür- BIST 100 endeksi Orta Doğu'da savaş rüzgarlarının yeniden esmeye başlamasının ardından yüzde 1.60'lık değer kaybıyla 14.092 puan seviyesine, BIST 30 endeksi ise yüzde 2.17'lik düşüşle 16.254 puan seviyesine kadar geri çekilmişti.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe 103 puan azalış ve yüzde 0.74 düşüşle 13.988 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.250 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyelerinin destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar endişeli...



Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim nedeniyle endişeli hava devam ediyor.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tüm kargolardan yüzde 20 geçiş ücreti alınacağı yönündeki açıklamasını "korsanlık" olarak değerlendirdi.

Japon Nıkkei endeksi yüzde 0.74, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0.73, Çin Sanghay yüzde 1.12 artış gösterdi.



Bitcoin, altın, gümüş, petrol...



4 bin dolara kadar geri çekilen ons altın yüzde 0.48'lik yükselişle 4.019 dolardan, gram altın 6.078 liradan,

gümüş 57.85 dolardan,

ABD ve İran arasında barış umutlarının toprağa gömülmesinin ardından Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kaos Brent petrol fiyatlarını uçuşa geçirdi.

Silahların sustuğu dönemde 70 dolara kadar gerileyen varil fiyatı 85 dolar sınırıa dayandı.

İran, BAE'ye ait iki gemiyi vurduğunu duyururken ABD uçakları beş saat botunca İran'ı hedef aldı.

JP Morgan, petroldeki her 10 dolarlık artışın Türkiye'de enflasyona 1.2 puanlık ekleme getirdiğine dikkat çekti.

Brent petrol yüzde 1.73'lük artışla 84.24 dolardan,

Bitcoin 62.736 dolardan işlem görüyor.

