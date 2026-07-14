AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığındaki komisyon, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Yasa taslağının ilk imza sahipleri arasında yer alan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, hazırlanan maddelerin içeriği hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN YENİ RAKAM

Taslağın en çok beklenen bölümlerinden biri olan maaş artışlarına ilişkin veriler komisyon tutanaklarına geçti. Aksu, işleme alınan yasal düzenlemenin maddelerini şu sözlerle aktardı:

"Emeklilerimizi ve hak sahiplerini yakından ilgilendiren düzenleme ile mevcut 20 bin Türk lirası olan en düşük aylık ödeme tutarını 2026 yılının ilk 6 ayında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76 enflasyon oranını dikkate alarak 23 bin 552 Türk lirasına yükseltiyoruz."

Geçmiş yıllara kıyasla gerçekleşen değişime değinen Aksu, 2002 döneminde 40 dolar seviyesindeki en düşük aylığın son düzenlemeyle 500 dolara ulaştığını bildirdi. Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düzenlemeden yaklaşık 5,1 milyon emeklimiz doğrudan yararlanacaktır. 2026 yılının ikinci altı ayı için yaklaşık 79 milyar TL'lik bir ilave maliyet oluşacaktır. Emeklilerimizin alın terinin enflasyona ezdirilmemesi kararlılığımızı sürdürüyoruz."

PTT BÜNYESİNDE TEK TİP SÖZLEŞME

Hazırlanan teklifin 22 ve 23'üncü maddeleri işçileri kapsam dışı bırakarak diğer tüm PTT personelinin idari hizmet sözleşmesi sistemine geçirilmesini öngörüyor. Aksu, çoklu istihdamın kurum içerisinde yetki, sorumluluk ve ücret eşitsizliği yarattığını, kargo, lojistik ile finans sektörlerindeki rekabeti zorlaştırdığını belirtti.

TURİZM TESİSLERİNE PRİM DESTEĞİ

Yasa maddelerinin bir diğeri konaklama işletmelerine verilecek devlet katkısını içeriyor. Aksu, 10'uncu madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesiyle çalışan tesislere yönelik prim paketinin ayrıntılarını paylaştı:

"Yakıt fiyatlarındaki küresel şoklar ve komşu ülkelerdeki savaş durumu ülkemize yönelik seyahat talebinde daralmalara yol açmıştır. Yılın ilk aylarında doluluk oranlarında yaşanan yaklaşık yüzde 10'luk düşüş istihdama da yansımıştır. Bu kaybın büyümemesi ve önüne geçmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde SGK'ye bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116,67 lira yani otuz gün için aylık yaklaşık 3.500 lira sigorta primi desteği sağlayacağız. İstihdamı doğrudan teşvik eden bu modelle yaklaşık 1,7 milyon sigortalı üzerinden 5,36 milyar liralık bir harcamayla turizmcinin yükünü hafifletiyoruz."

BTK VERİ MERKEZLERİ DEVREDİLİYOR

Teklifin 19, 24 ve 25'inci maddeleri devletin dijital savunma mimarisini yeniden yapılandırıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) toplanan alan adı yönetimi, altyapı denetimi ve telekomünikasyon incelemeleri Siber Güvenlik Başkanlığına aktarılıyor. Aksu, personelin haklarının korunacağını belirterek devir sürecini şu sözlerle anlattı:

"Daha önce asli görevi piyasa düzenleyicisi olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) yüklenmiş olan siber savunma, internet alan adı yönetimi, internet altyapı denetimi ve telekomünikasyon yoluyla iletişimin yargısal tespiti gibi yetkileri Siber Güvenlik Başkanlığında topluyoruz. Mükerrer yatırımların önüne geçmek için BTK bünyesindeki münhasır siber güvenlik odaklı veri merkezlerini, teknik altyapıları ve taşınmazları Başkanlığına devrediyoruz. Etki analizine göre sadece bu devir işlemi sayesinde yaklaşık 30 milyar liralık yeni altyapı kurulum maliyetinden tasarruf edilmektedir. Bu sistemleri kullanan nitelikli insan kaynağımızın da hakları korunarak Siber Güvenlik Başkanlığına geçişlerini yasal zemine oturtuyoruz."

Milletvekili Ersan Aksu'nun genel kuruldaki konuşmasını tamamlamasının ardından komisyon üyeleri teklifin tümü üzerindeki müzakerelere başladı.